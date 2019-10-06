Ні – союзу з агресором: білоруси вийшли на протест через конфедерацію з Росією

Люди зібралися на мітинг "Захистимо Білорусь", який організував опозиціонер Микола Статкевич, у Мінську. Було їх не багато, – близько сотні. Вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів та висловлювали протест щодо об’єднання Росії та Білорусі в Союзну державу.

Хоча спочатку мітинг планували провести задля збору підписів на користь кандидатів від опозиційної партії Статкевича "Народна громада". Напередодні виборів в Палату представників 17 листопада білоруська опозиція скористалася своїм правом вийти до людей, передає "Радіо Свобода".

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Так, білоруси прийшли на мітинг із плакатами, на яких писало: "Ні – союзу з агресором!", "Свободу народу" тощо. Серед історичних національних прапорів Білорусі виднілися стяги Євросоюзу.



Мітинг у Мінську/ фото "Радіо Свобода"



На мирному зібранні у Мінську виднілися і прапори Євросоюзу/ фото "Білоруський партизан"

На мітингу журналісти помітили понад 15 міліціонерів у цивільному. Втім, не було жодного правоохоронця у формі, передає "Білоруський партизан".



Люди, зокрема, вимагали відставки Лукашенка та виступали проти "руского міра" в країні/ фото "Білоруський партизан"



На мітингу у Мінську/ фото "Радіо Свобода"



Мітинг у Мінську/ фото "Радіо Свобода"

Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується.



Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали ще 8 грудня 1999 у Москві. Він набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.



На початку вересня Росія і Білорусь підписали попередню програму економічної інтеграції. Вона розрахована на 1,5 роки й передбачає часткове об’єднання двох економічних систем держав з січня 2021 року.