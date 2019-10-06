19:25
6 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      Ні – союзу з агресором: білоруси вийшли на протест через конфедерацію з Росією

      824 Читать новость на русском
      Мітинг у Мінську
      Мітинг у Мінську / Радіо Свобода

      Люди зібралися на мітинг "Захистимо Білорусь", який організував опозиціонер Микола Статкевич, у Мінську. Було їх не багато, – близько сотні. Вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів та висловлювали протест щодо об’єднання Росії та Білорусі в Союзну державу.

      Хоча спочатку мітинг планували провести задля збору підписів на користь кандидатів від опозиційної партії Статкевича "Народна громада". Напередодні виборів в Палату представників 17 листопада білоруська опозиція скористалася своїм правом вийти до людей, передає "Радіо Свобода".

      Актуально: Як економічний союз Росії та Білорусі вплине на Україну

      Так, білоруси прийшли на мітинг із плакатами, на яких писало: "Ні – союзу з агресором!", "Свободу народу" тощо. Серед історичних національних прапорів Білорусі виднілися стяги Євросоюзу.

      мітинг Білорусь
      Мітинг у Мінську/ фото "Радіо Свобода"

      мітинг Білорусь
      На мирному зібранні у Мінську виднілися і прапори Євросоюзу/ фото "Білоруський партизан"

      На мітингу журналісти помітили понад 15 міліціонерів у цивільному. Втім, не було жодного правоохоронця у формі, передає "Білоруський партизан".


      Люди, зокрема, вимагали відставки Лукашенка та виступали проти "руского міра" в країні/ фото "Білоруський партизан"


      На мітингу у Мінську/ фото "Радіо Свобода"

      мітинг Мінськ
      Мітинг у Мінську/ фото "Радіо Свобода"

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується.

      Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали ще 8 грудня 1999 у Москві. Він набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

      На початку вересня Росія і Білорусь підписали попередню програму економічної інтеграції. Вона розрахована на 1,5 роки й передбачає часткове об’єднання двох економічних систем держав з січня 2021 року.

      blog_ava
      Чим корисна шипшина і як її заварювати
      сьогодні
      3916
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Протести Олександр Лукашенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      сьогодні , 19:00 Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      Ольга Черненко 193
      Скандал у США: як до цього причетний Порошенко
      сьогодні , 18:00 Скандал у США: як до цього причетний Порошенко
      Сергій Лещенко 745
      Природный газ приносит Москве миллиарды – но многим россиянам приходится мерзнуть, – Die Welt
      сьогодні , 16:00 Природный газ приносит Москве миллиарды – но многим россиянам приходится мерзнуть, – Die Welt
      Світові Медіа 819
      Аномалия роста гривны закончилась: почему началось сезонное падение и что будет дальше
      сьогодні , 15:30 Аномалия роста гривны закончилась: почему началось сезонное падение и что будет дальше
      Сергій Фурса 2140
      В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      сьогодні , 08:40 В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      Все про екологію 1844
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук