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      Ні честі, ні гідності та такі боягузливі, – волонтерка морально рознесла бойовиків з Росії

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      Волонтерка нещадно розкритикувала російських окупантів Донбасу
      Волонтерка нещадно розкритикувала російських окупантів Донбасу / Соцмережі

      Росія ніколи не переживала за людей, які за неї воюють, зокрема на Донбасі. Поготів, і ті не мають ані офіцерської честі, ані гідності та є дуже боягузливими.

      Про це розповіла волонтер Київського військового госпіталю Наталія Юсупова у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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      Як наголосила активістка, російським окупантам, що воюють на Донбасі, бракує офіцерської честі навіть для того, щоб визнати свою присутність в Україні.

      "Про яку честь взагалі мова? Вони не мають честі та офіцерської гідності сказати: так, ми там є, ми беремо участь у цій війні. Про яку честь можна говорити апріорі?" – підкреслила волонтерка.

      Зокрема, на підтвердження цих слів вона навела приклад.

      "У нас у 2015 році були військовополонені офіцери з РФ, вони лежали у нас у госпіталі. Про яку честь можна говорити, вони – такі боягузливі. Мені лікар розповідав, як один із них говорив: "Тільки не видаляйте мені органи..." – зазначила Юсупова.

      Водночас вона зауважила, що Росія ніколи не переживала за людей, які за неї воюють.

      "У нас часто гинуть росіяни на Донбасі, і їхні тіла просто закопують, не повідомляючи родичам. Як хлопці розповідали, ми просили "сєпарів" забрати тіла наших співвітчизників і навіть платили за це гроші, а вони навіть не хочуть тіла своїх забирати — їм це не потрібно", – додала волонтерка.

      До слова, нещодавно стало відомо, що на Донбасі було ліквідовано найманця з Росії Олексія Бірюліна. Той відзначився, зокрема, тим, що топтався по прапору України.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Волонтери
      Джерело: 24 Канал
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