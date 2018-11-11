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      "Ні фашизму" проти "Польща для поляків": як пройшов Марш до Дня незалежності у Польщі

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      Марш до Дня незалежності у Польщі зібрав, згідно з підрахунками організаторів, чверть мільйона учасників.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Валерія Кірічєва.

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      За її словами, президент Польщі Анжей Дуда виступив на "Стадіоні народовому", після чого приєднався до маршу громадян. Щоправда, від натовпу його відділяли охоронці. Тому першу частину маршу прозвали "президентською".

      Не обійшлося без сутичок. Антифашистська молодь намагалася пробитися через поліцейський кордон. Зокрема, кілька дівчат з гаслом "Ні фашизму" проривалися до праворадикального крила маршу. Також у бік тих, хто кричав "Польща для поляків" летіли пляшки з, ймовірно, легкозаймистою речовиною. Утім, поліція дуже швидко реагувала і забирала усі небезпечні предмети,
      – розповіла Кірічєва.

      І додала, що поліція під час мітингу розташовувалася по всьому периметру і вибратися з епіцентру маршу людям було просто неможливо. Усі виходи з центральної вулиці були перекриті, щоб уникнути провокацій та сутичок. Мешканці будинків на ближніх вулицях минали поліцейські кордони за спеціальними пропусками.

      Польща
      "Висловлюємо невдоволення", – напис на плакаті

      Зрештою, підсумувала журналістка, марш завершився мирно, і більшість учасників розійшлися домівками, кав'ярнями. Хоча у поліції попередили, що завершення маршу офіційно планувалося опівночі.

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав про те, що польські футбольні фанати 4 листопада на Личаківському кладовищі у Львові відзначали 100-річчя боротьби поляків проти ЗУНР: понад 10 чоловіків із фаєрами розгорнули великий біло-червоний транспарант з текстом "Орлята львівські, 100 років – це гасло польську відвагу прославляє. Сілезія віддає шану для Львова, духовного міста Вроцлава".

      Теги: Новини Польщі протести
      Джерело: 24 канал
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