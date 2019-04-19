Ні модераторів, ні регламенту: штаби Зеленського та Порошенка досі не домовились щодо дебатів

Представники штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського досі не дійшли згоди щодо регламенту дебатів на НСК "Олімпійський" та їхніх модераторів. Які телеканали будуть транслюватимуть подію – також запитання.

Жодного рішення щодо цих питань досі немає, повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія, пише "Укріфнорм".

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Він зазначив, що між собою штаби також остаточно не узгодили ні своїх ведучих модераторів, ні присутніх журналістів із Суспільного. При цьому Аласанія нагадав, що НСТУ відповідає за режисуру події.

Ми не беремо у цьому участі. За винятком лише того, що на цих дебатах працюватиме наш режисер — про що штаби самі попросили, бо довірять нам. І все. Інше — сигнал, організація і все решта — то вирішують вони, штаби. З одного боку, від Зеленського, наскільки я зрозумів, там має бути Кирило Тимошенко, а від Порошенка — Олексій Семенов, генпродюсер "Прямого"

– пояснив Аласанія.

Окрім того, регламент виступів на стадіоні штаби теж точно не визначили, як і не домовились про кількість запитань.

“Вони запитували про похвилинний регламент — я їм його надіслав. Чи вони його дотримаються? — це вже питання. Я навіть не знаю, скільки буде питань, — вони не можуть домовитися про це", – сказав голова Суспільного.

Так, штаб Порошенка пропонує хронометраж питань, тобто 30 секунд — на запитання, три хвилини — на відповідь. Натомість у команді Зеленського наполягають вимірюванні не відповідно до часу, а відповідно до кількості запитань. Там пропонують обмежуватись трьома запитаннями.

Окрім того, Аласанія зазначив, що сигнал для трансляції дебатів на "Олімпійському"— відкритий, а тому практично неможливо відстежити, які саме телеканали покажуть цю подію в ефірі.

Оскільки трансляція цієї події визнана законом як агітація, то канали робитимуть це на свій страх і ризик. Тому через це мовники будуть суперечити ЦВК і, можливо, Нацраді (з питань телебачення і радіомовлення, - ред.). Але якщо всі канали разом це зроблять, то я не думаю, що ЦВК і Нацрада матимуть щось проти,

– вважає він.

Зазначимо, після дискусії Порошенка та Зеленського на "Олімпійському" дебати мають відбутись щей у студії Суспільного, як це передбачає закон. Відповідно до рішення ЦВК, там вони триватимуть з 21:00 до 22:00, аби політики змогли зі стадіону вчасно прибути на телеканал. Однак там обидва кандидати навряд зустрінуться, адже Зеленський брати участь у дебатах на Суспільному відмовляється.

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