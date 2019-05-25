Ні пенсій, ні соціальних гарантій: як Путін дурить людей з російськими паспортами

Російські паспорти, які Кремль переможно обіцяв роздати жителям ОРДЛО, виявилися фікцією. Адже ані медичного страхування, ані вищих пенсій вони не надають. Журналісти 24 каналу з'ясували, які ще "привілеї" виявилися пустими обіцянками.

На окупованому Донбасі вишикуються пекельні черги, аби отримати російський паспорт. Люди приходять під двері міграційних управлінь так званих республік щойно завершиться комендантська година – о 5 ранку і стоять по півдня в очікуванні.

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В обхід черг проводять чиновників так званих республік та їхніх родичів. Військових незаконних армій "ЛНР" і "ДНР" змушують подавати документи. Серед обов'язкових – внутрішній паспорт псевдореспублік. А він теж є не в кожного жителя ОРДЛО. Тож окремі черги стоять ще й за цими фейковими документами.

Російські паспорти для жителів окупованого Донбасу зовні не відрізнятимуться від документів, наприклад, москвичів. Там не буде ані спеціальних поміток, ані прописки на території Росії. Тобто без цього не можна буде записатися до поліклініки, отримати закордонний паспорт, страхування, картку в банку чи пенсію.



Російські паспорти не гарантують отримання пенсій

Всі документи передають до Ростова, де спеціально відкрили два пункти видачі паспортів. У Кремлі сподівалися, що 90% жителів ОРДЛО захочуть скористатися паспортною пільгою. За три тижні нею скористалися лише дві тисячі людей з "ДНР" і орієнтовно 100 в "ЛНР". Це переважно ті, хто хоче виїхати до Росії на роботу чи навчання.

Ці паспорти не безкоштовні. За них людям доводиться платити. Тобто один паспорт коштує орієнтовно дві тисячі рублів,

– наголосив донецький журналіст Денис Казанський.

Нагадаємо, що Путін ухвалив спрощений порядок отримання паспортів для жителів Донбасу ще наприкінці квітня. Вони скоротили список документів і час оформлення, а також дозволили не відмовлятися від українського громадянства. Утім, визнавати так звані ЛНР і ДНР із купою проблем російський президент Володимир Путін не збирається. В його ж указі йдеться про саме окремі райони Донецької та Луганської областей України.



Володимир Путін

Поки охочі отримати паспорти живуть у невизначеності. До того ж достеменно не відомо, чи отримають чоловіки призивного віку ще й військовий квиток і повістку в армію Росії. Наразі жодного готового паспорта ще ніхто не отримав, відомо, що перші книжечки видадуть не раніше серпня. А на повну паспортизацію треба мінімум десять років.

Кабінет міністрів України вирішив взагалі не визнавати російські паспорти, які видали після 28 квітня у Покровському та Новошахтинську Ростовської області Росії. При чому не лише мешканців ОРДЛО, а всіх росіян. Водночас карати за отримання такого документа не будуть.

Україна не визнає подвійного громадянства, але відповідальність за такі дії з боку громадян чинним законодавством не передбачена. Що стосується позбавлення різного роду соціальних пільг, теж це не передбачено чинним законодавством,

– додав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Тим часом Євросоюз хоче обмежити в'їзд для власників російських паспортів з ОРДЛО. Виявляти їх будуть за серією і номером та датою отримання. Крім того, планують накласти нові санкції на Росію. Однак, це поки ще плани, адже підтримують такі ідеї лише сім країн-членів з 28. Паспорти Росія роздає у підопічних псевдореспубліках не вперше. Так було з Абхазією та Південною Осетією. І от після Донбасу уже обіцяють нову паспортну подачку – у Придністров'ї.