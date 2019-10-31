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      Ні політичній рекламі: Twitter змінює умови розміщення рекламних публікацій

      15 Читать новость на русском
      Twitter відмовляється від політичної реклами
      Twitter відмовляється від політичної реклами / nashvillepublicradio

      Соціальна мережа Twitter повністю відмовляється від публікуції рекламних оголошень політичного змісту.

      Засновник сервісу мікроблогів Джек Дорсі наголосив, компанія вважає неправильною ситуацію, коли політично спрямованні послання можуть бути легко почуті лише через те, що за них заплатили.

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      Ми прийняли рішення припинити політичну рекламу у Twitter по всьому світу. Ми вважаємо, що сприйняття політичних повідомлень має бути заслужене, а не куплене,
      – заявив Дорсі.

      Він зауважив, що до такого рішення компанії вплинули декілька причин:

      • значні ризики для політики,
      • можливість впливати на голоси виборців,
      • ефект на життя мільйонів людей.

      Крім того, співзасновник Twitter наголосив на необхідності регулювання реклами та збільшенні вимог до її прозорості.

      У відповідь на критику про те, що заборона політичної реклами може зіграти на руку тим, хто вже перебуває при владі, Дорсі підкреслив, що багато громадських рухів можуть досягти величезних масштабів і без політичної реклами.

      Екскандидат у президенти від Демократичної партії Хіларі Клінтон привітала таке рішення компанії і закликала Facebook наслідувати приклад Twitter. Водночас у виборчому штабі чинного президента США Дональда Трампа назвали рішення компанії відмовитися від публікації політичної реклами, "дуже поганими новинами".

      Оновлені правила розміщення реклами у твітері компанія оприлюднить до 15 листопада.

       

      blog_ava
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      30 жовтня
      1972
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Реклама Twitter
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