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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Ні Рубан, ні Савченко не могли б організувати теракт самі, – експерт про держпереворот

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Хто смикає Рубана і Савченко за ниточки?
Хто смикає Рубана і Савченко за ниточки? / UA.NEWS

У ситуації із попередженням держперевороту, які готували Рубан і Савченко, є три моменти. Головне, якщо не буде аргументованої доказової бази – вироку суду, то генпрокурор Луценко і голова СБУ Грицак мають піти у відставку.

Про це сайту "24" повідомив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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За його словами, це дуже серйозні обвинувачення. На жаль, говорить він, керівники правоохоронних органів України часто роблять серйозні публічні заяви, які, як правило, закінчуються тим, що потім говорять про відсутність доказової бази. Але є сподівання, що все, що сказали Грицак і Луценко, відповідає дійсності.

Водночас, зауважує Бала, є кілька питань щодо озвучених силовиками звинувачень. Зокрема: звідки гроші на теракти? Чи є мережа агентів, чи їх затримали? І яка політична складова? Куди ведуть ниточки, хто натхненник і головний ініціатор цього плану?

Де спільники, про яких говорили силовики? У випадку Рубана, йдеться про десятки людей, яким він віз зброю. Якщо говорити про Савченко, хто ті люди, яким вона, за словами Луценка, давала вказівки, вербувала їх? По-друге, ні Рубан, ні Савченко не могли б це все організувати самі. Хтось має бути за лаштунками цього всього. Чи це в Росії? Чи є в Україні люди, які могли б це фінансувати. Бо ні в Савченко, ні в Рубана на це немає грошей. Будь-який теракт без грошей не буває,
– підкреслює Віталій Бала.

Тому, зазначає політолог, хочеться сподіватися, що будуть названі прізвища затриманих. Тому що дивно оголошувати про підозрюваних публічно, фактично цим їх попереджаючи. Адже це агентурна мережа, яку треба знищити.

Нагадаємо, 8 березня на контрольному пункті "Майорськ", що між окупованою Горлівкою та звільненим Бахмутом, українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка. Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Савченко ще й публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

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Теги: Новини України Надія Савченко Новини політики Володимир Рубан Юрій Луценко Василь Грицак Теракт
Джерело: 24 Канал
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