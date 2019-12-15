Ні слова про лайки та бійки: чим відзначився етичний кодекс для "слуг народу" від Дубінського

Скандальний нардеп Олександр Дубінський розробив етичний кодекс для народних депутатів від "Слуги народу". Документ складається із 10 пунктів і декларує, що членам монобільшості робити можна, а що – заборонено.

Кодекс Дубінського

У такому собі кодексі здебільшого мова йде про дотримання позиції фракції. Втім, жодного слова про бійки та лайки нардепів.

Детальніше про етичний кодекс від Дубінського: Не погоджуєшся із фракцією – виходь: "слугам народу" роздали етичний кодекс партії

Складається кодекс із 10 пунктів. Ось деякі з них:

депутати мають виконувати програму партії та президента;

ухвалювати рішення двома третинами фракції;

і обов'язково виконувати їх;

хто не згоден – добровільно залишає фракцію;

за кнопкодавство – одразу складає мандат.

Натомість у кодексі немає жодного слова про бійки чи образи, хоча сам Дубінський не раз показував подібну поведінку.



Олександр Дубінський

"Звичайно, є морально-етичні норми, які мали б приходити з вихованням сім'ї, з вихованням у школі та у вищих навчальних закладах. Але чомусь, як ми бачимо за рівнем політичної культури, не прийшли у стіни парламенту 9-го скликання" – прокоментувала ситуацію нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Яким має бути етичний кодекс насправді

Аби навчити депутатів поведінки, місія Пета Кокса, яка працювала над реформою Верховної Ради, ще у 2016 році пропонувала парламенту розробити етичний кодекс для всіх народних депутатів.

"Кодекс, якій запобігає корупції, конфлікту, кодекс, який зобов'язує всіх народних депутатів України до декларування статків", – пояснив директор Програми Рада USAID Ігор Когут.

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Зокрема, у кодексі може бути прописано, як депутат має поводитися з пресою та як реагувати на журналістські розслідування. Подібний документ розробили експерти Програми Рада USAID. Вони зібрали докупи всі положення, які містяться в різних законах.

На підставі цього сьогодні відбувається навчання помічників народних депутатів. Скажу відверто: дуже прикро, що на таких великих навчальних сесіях, як у Трускавці, етиці не було приділено жодної уваги,

– наголосив директор Програми Рада USAID Ігор Когут.

Також в етичному кодексі мають бути санкції у разі порушення його норм. Нині є лише окремі положення, коли за рішенням регламентного комітету нардепів можуть відсторонити від пленарних засідань за образи колег або залишити без місячної зарплати за прогули. Але за образи журналістів та бійки залишаються непокараними.

Чим скандальний Дубінський

Лайки:

► Під час пресмарафону журналістка 24 каналу Анастасія Кримова запитала у президента, як він впливатиме на тих людей, які утворили всередині "Слуги народу" певні групи і не голосують за законопроєкти. Журналістка навела приклад, що таке траплялося вже двічі. Мова йде про закон щодо скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ Рада зі скандалом відправила законопроєкт про прослушку нардепів на доопрацювання та знищення "правок Лозового".

Групу людей, що не голосували за законопроєкти називають "групою Дубінського", або ж "групою Коломойського". Саме на це і відреагував на своїй сторінці у фейсбук нардеп Дубінський. Він назвавши журналістів "колективними вівцями" та порадив "розбиратися перед тим, як питають та одягати голову перед тим, як зранку йти на роботу".

► Раніше Дубінський обізвав "опудалом" політолога Миколу Давидюка та образив 24 канал, який опублікував висловлювання цього експерта. А нещодавно нардепа присоромив спікер парламенту Дмитро Разумков , зробивши йому зауваження, що сесійний зал парламенту – це не їдальня та не місце для куріння.

Дороге майно:

► Згідно з розслідуванням "Наших Грошей" на Bihus.Info, Дубінський, його дружина і його мати володіють 24-ма квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток і 17 автомобілями. Загальна вартість майна становить 2,5 мільйона доларів.