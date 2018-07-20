"Ні в США, ні в Росії, ні деінде": демократи виступили проти нової зустрічі Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп запросив главу Кремля до Вашингтона на нову зустріч. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, зазначивши, що американський лідер дав своєму раднику з питань нацбезпеки Джону Болтону розпорядження надіслати запрошення Путіну щодо проведення діалогу "на робочому рівні".

Як зазначає The Guardian, своє нове запрошення Трамп зробив на тлі гучного скандалу, який спричинили заяви президента США на прес-конференції за результатами саміту у Гельсінкі щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року.

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Нову ініціативу Трампа щодо зустрічі з Путіним блискавично розкритикували представники Демократичної партії США.

Поки ми не дізнаємося, що сталося на тій двогодинній зустрічі в Гельсінкі, президенту не варто спілкуватися з Путіним тет-а-тет ні в США, ні в Росії, ні де-небудь ще,

– заявив сенатор від штату Нью-Йорк Чак Шумер.

Видання зауважує, що демократи намагаються з'ясувати, що обговорювали Путін і Трамп під час попередніх переговорів віч-на-віч, на яких, окрім президентів, були присутні тільки перекладачі. Так, сенатор від Демократичної партії Джані Шахін наполягла на допиті перекладача, який був з Трампом на зустрічі з Путіним.

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Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Обидва лідери наголосили, що задоволені результатами перемовин. Проте у США різко розкритикували риторику та поведінку Трампа під час саміту.



Зокрема, на спільній прес-конференції у Гельсінкі він заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Трамп, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори. Приїхавши додому, Трамп відрікся від своїх слів та сказав, що на спільній із Путіним прес-конференції просто "обмовився".