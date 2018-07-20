18:12
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

"Ні в США, ні в Росії, ні деінде": демократи виступили проти нової зустрічі Трампа і Путіна

543 Читать новость на русском
Демократи виступили проти проведення нової зустрічі між Трампом і Путіним
Демократи виступили проти проведення нової зустрічі між Трампом і Путіним / Vanity Fair

Президент США Дональд Трамп запросив главу Кремля до Вашингтона на нову зустріч. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, зазначивши, що американський лідер дав своєму раднику з питань нацбезпеки Джону Болтону розпорядження надіслати запрошення Путіну щодо проведення діалогу "на робочому рівні".

Як зазначає The Guardian, своє нове запрошення Трамп зробив на тлі гучного скандалу, який спричинили заяви президента США на прес-конференції за результатами саміту у Гельсінкі щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року. 

Читайте також: Трамп розповів, що з нетерпінням чекає другої зустрічі з Путіним

Нову ініціативу Трампа щодо зустрічі з Путіним блискавично розкритикували представники Демократичної партії США.

Поки ми не дізнаємося, що сталося на тій двогодинній зустрічі в Гельсінкі, президенту не варто спілкуватися з Путіним тет-а-тет ні в США, ні в Росії, ні де-небудь ще, 
– заявив сенатор від штату Нью-Йорк Чак Шумер.

Видання зауважує, що демократи намагаються з'ясувати, що обговорювали Путін і Трамп під час попередніх переговорів віч-на-віч, на яких, окрім президентів, були присутні тільки перекладачі. Так, сенатор від Демократичної партії Джані Шахін наполягла на допиті перекладача, який був з Трампом на зустрічі з Путіним.

Читайте також: У Держдепі США прокоментували можливість допиту перекладача Трампа після зустрічі з Путіним

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Обидва лідери наголосили, що задоволені результатами перемовин. Проте у США різко розкритикували риторику та поведінку Трампа під час саміту.

Зокрема, на спільній прес-конференції у Гельсінкі він заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Трамп, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори. Приїхавши додому, Трамп відрікся від своїх слів та сказав, що на спільній із Путіним прес-конференції просто "обмовився".

Теги: Новини політики Новини США Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп Володимир Путін Вибори у США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
сьогодні, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 60
Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
сьогодні, 17:00 Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
Семен Кабакаєв 762
Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера
сьогодні, 16:15 Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера
522
Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
сьогодні, 15:01 Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
Олексій Чибісов 480
"Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
сьогодні, 13:34 "Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
Юлія Ліпенцева 369
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Великобританія направить до берегів України військовий корабель, – ЗМІ
 30 січня 2017 , 08:31
Перші фото з яскравої церемонії закриття Паралімпійських ігор
 19 вересня 2016 , 02:59
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук