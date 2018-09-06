11:27
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    24°C 20°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Ні виборам за законом Януковича": під ВР на акцію протесту зібралося кілька тисяч людей

53 Читать новость на русском

У четвер, 6 вересня, під Верховною Радою наразі відбувається акція протесту під назвою "Ні виборам за законом Януковича". Активісти вимагають змінити виборчий кодекс до проведення нових виборів.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

Читайте також: Криваві хрести та спалені прапори: під посольством Росії провели промовисту акцію

Під парламентом зібралися кілька тисяч людей, вся площа під ВР заповнена людьми. Це і громадські організації, і новостворені партії, і деякі парламентські партії. Вони вимагають того ж, що вимагали ще в жовтні 2017 року – провести виборчу реформу. А точніше ухвалити новий виборчий кодекс, який буде впроваджувати вибори до парламенту за відкритими списками. Тобто людина зможе обрати зі списку партії того кандидата, який їй подобається найбільше.

Як зазначають організатори акції, таким чином усувається можливість купування місця в списках, адже люди формуватимуть його, а не партійні керівники. А також скасовується мажоритарна система, яка наразі також є дуже корупційною.

Саме скасувати таку систему і запровадити пропорційну систему з відкритими списками без мажоритарки вимагають організатори акції. Вони хочуть зробити це якнайшвидше, адже активісти думають, що наступні чергові вибори хочуть проводити за тією ж мажоритарною системою. Хоча Андрій Парубій пообіцяв, що в жовтні-листопаді цього року буде ухвалено новий виборчий кодекс у другому читанні.

Нагадаємо, у травні під Верховною Радою вже проходила акція на підтримку виборчої реформи. Активісти вимагали від ВР ухвалити виборчий кодекс, що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою та з відкритими списками.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Реформи Новини Києва
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas
сьогодні, 09:30 Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas
Катерина Петренко
10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
сьогодні, 08:41 10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
Аркадий Бабченко
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
5 вересня, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Трамп спростував існування наказу про вбивство Асада
сьогодні, 04:10 Трамп спростував існування наказу про вбивство Асада
Отруєння Скрипалів: Великобританія скликає Раду безпеки ООН через нові дані щодо отруєння
сьогодні, 02:30 Отруєння Скрипалів: Великобританія скликає Раду безпеки ООН через нові дані щодо отруєння
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Резонансна ДТП у Харкові: з’ясувалося, що Зайцева таки їхала на червоний
 17 травня , 21:19
Команда з Ліги Європи публічно виступила проти призначення російського арбітра на матч
 4 квітня , 16:00
В мережі з’явився "гімн евробляхера": Відео
 17 травня , 09:59
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук