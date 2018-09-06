"Ні виборам за законом Януковича": під ВР на акцію протесту зібралося кілька тисяч людей

У четвер, 6 вересня, під Верховною Радою наразі відбувається акція протесту під назвою "Ні виборам за законом Януковича". Активісти вимагають змінити виборчий кодекс до проведення нових виборів.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Під парламентом зібралися кілька тисяч людей, вся площа під ВР заповнена людьми. Це і громадські організації, і новостворені партії, і деякі парламентські партії. Вони вимагають того ж, що вимагали ще в жовтні 2017 року – провести виборчу реформу. А точніше ухвалити новий виборчий кодекс, який буде впроваджувати вибори до парламенту за відкритими списками. Тобто людина зможе обрати зі списку партії того кандидата, який їй подобається найбільше.

Як зазначають організатори акції, таким чином усувається можливість купування місця в списках, адже люди формуватимуть його, а не партійні керівники. А також скасовується мажоритарна система, яка наразі також є дуже корупційною.

Саме скасувати таку систему і запровадити пропорційну систему з відкритими списками без мажоритарки вимагають організатори акції. Вони хочуть зробити це якнайшвидше, адже активісти думають, що наступні чергові вибори хочуть проводити за тією ж мажоритарною системою. Хоча Андрій Парубій пообіцяв, що в жовтні-листопаді цього року буде ухвалено новий виборчий кодекс у другому читанні.

Нагадаємо, у травні під Верховною Радою вже проходила акція на підтримку виборчої реформи. Активісти вимагали від ВР ухвалити виборчий кодекс, що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою та з відкритими списками.