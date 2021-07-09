Нібито через "терориста": в аеропорту Стамбула затримали літак на Харків

Рейс мав злетіти о 13:30, але його перенесли. Про це повідомила очевидиця, харків'янка Карина.

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Дівчина зазначила, що пасажирів вивели з літака.

Тепер з літака вивели терориста, бл*ть! Нас усіх вивели, перевіряють літак на наявність бомби,

– написала Карина.



Історія Карини / Фото з інстаграму kozyrnaya_karin

Однак потім дівчина розповіла, що в одного чоловіка просто не було медичного страхування. Саме тому пасажирам довелось чекати.

До слова, на сайті аеропорту "Стамбул" було зазначено, що рейс PQ 0500 компанії SkyUp вилітає о 17:15. Літак має сісти у Харкові о 19:15. У пресслужбі не зазначили, чому була затримка.

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