Ніч вогню перед днем тиші: коломийському депутату від "Самопомочі" підпалили автомобіль

У ніч на суботу, 30 березня, у селі Нижній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської області невідомі спалили автомобіль депутата "Об’єднання "Самопоміч" у Коломийській міській раді Любомира Бордуна.

У цей час в будинку спала його родина, дивом вогонь не перекинувся на житло. Про це йдеться на сайті партії.

Це вже другий підпал у Коломиї цього року – у січні злочинці кинули запальні суміші в автомобіль Сергія Проскурняка. У місцевому осередку "Самопомочі" переконані, що підпал автомобіля є наслідком політичної діяльності депутатів та помстою за принципову позицію стосовно низки земельних питань.

"Любомир Бордун та інші депутати "Об’єднання "Самопоміч", які не дають дерибанити коломийську землю, дуже дратують тих, хто хоче нажитися на ній. Але спалені автомобілі та інші методи тиску їх не залякають. Навпаки – це лише зайвий раз підтверджує, що їхня позиція правильна", – прокоментували ситуацію в коломийському осередку партії.