Нічна атака "Шахедами": що відомо про 36-річного чоловіка, який загинув на Київщині

Уночі 24 січня ворог атакував безпілотниками Київщину. Зокрема, постраждало селище Глеваха Фастівського району, де через влучання уламків у багатоповерхівку загинув 36-річний чоловік.

Його батьки живуть у сусідньому будинку. Детальніше про нічну трагедію в селищі повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал ТСН.

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Що відомо про жертву атаки

Вибухи пролунали близько третьої години ночі, пожежа почалася майже миттєво. Вогонь охопив декілька квартир 10-поверхового житлового будинку, руйнування фасаду зафіксували на 6 – 9 поверхах. Близько півтори сотні жителів евакуювали.

Я в цій квартирі винаймаю житло: дві кімнати я, а дві – Сергій, той, що загинув. У його квартиру прилетіло. Він комп'ютерщик. Він такий хороший. Ми з ним поряд уже, напевно, років 8 живемо. Мені його так шкода,

– каже Людмила, переселенка з Луганська.

Інша жителька багатоповерхівки, Лілія, ділиться, що нещодавно завершила ремонт у своїй квартирі. Тепер вона разом із братом Євгеном обшукують помешкання з надією знайти хоч якісь уцілілі речі. У квартирі вони виявили залізний предмет, ймовірно, частину російського "Шахеда".

Нагадаємо, попередньої ночі, 23 січня, росіяни також атакували Київську область дронами. Тоді уламки БпЛА пошкодили приватні будинки та лінію електромереж.