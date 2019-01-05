Нічна троща в Одесі: хто винен у черговому дерибані морського узбережжя?

У розпал зимових свят одеські забудовники продовжують дерибанити морське узбережжя. Минулої ночі на схилах Чкалівського пляжу з’явився бульдозер і почав зрівнювати з землею дерева і споруди. Виявилось, що з легкої руки міськради на місці паркової зони хочуть побудувати черговий готельний комплекс.

Протягом кількох годин будівельна техніка зруйнувала старий павільйон на пляжі і споруди з ракушняку, які належали до 2009 року санаторію імені Чкалова і були передані в приватну власність за рішенням суду. Лишились неушкодженими лише кілька будиночків.

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Завдяки розголосу однієї з працівниць санаторію на місце події прибув журналіст Олександр Жирносенко і кілька активістів. Вони не дали втекти водію бульдозера і викликали поліцію. Виявилось, що ніяких документів і дозволів на роботи у нього не було.



Нічна троща в Одесі



Наслідки нічної трощі в Одесі

Окрім того, водій неодноразово намагався бульдозером "відсунути" активістів, аби втекти. А його техніка не мала держномеру. На території пляжу була лише табличка про ведення реконструкції сходів, а по факту відбулось нищення паркової зони Чкалівського санаторію. Себто, під виглядом реконструкції вирішили зачистити територію пляжу задля подальших будівельних робіт.



Бульдозер під час нічної трощі



Табличка "Перепрошуємо за незручності!"

Виявилось, що ці дії відбувались "з легкої руки" місцевої влади. Адже дозвіл на розробку проекту землевідводу Одеська міська рада дала ще минулого року. Орендатор землі – ООО "Чкаловський-інвест" – у листопаді 2018 року зареєстрував початок будівництва тут багатопрофільного курортного комплексу з апарт-готелем загальною площею понад 5 гектарів, повідомила на своїй сторінці депутат міськради Лілія Леонідова. У проекті орендатора йдеться, що на території пляжу хочуть побудувати 140 окремих будиночків, 7-поверховий готель на 137 номерів і паркінг на 120 машиномісць. А також прокласти дорогу, побудувавши під знаною "Трасою здоров’я" підземний тунель.

Проте, хоч ці роботи і ведуться "на підставі містобудівного розрахунку і виданих Управлінням архітектури містобудівних умов і обмежень", але "на сайті містобудівного кадастру вони відсутні", уточнює Леонідова.

На створення і роботу містобудівного кадастру витрачається величезні кошти з міського бюджету, але через дивні обставини відповідальні за нього особи обманюють одеситів шляхом систематичного склерозу. Все тримається на систематичному обмані і переховуванні від одеситів інформації, яку вони повинні отримувати за кілька кліків мишки! Дозвіл на забудову схилів і практично самої "Траси Здоров'я" були видані ще в липні 2018 року, але на сайті кадастру їх немає і по сьогоднішній день,

– зазначила Леонідова.

Окрім того, цей проект депутатській більшості, яку становить партія мера Геннадія Труханова "Довіряй ділам" і "БПП "Солідарність", вдалося "протягнути" на сесії міськради, уникнувши громадського обговорення. Незгодних одеситів просто вивели із залу, пропозицію зняти проект з голосування не підтримали і підло запевнили, що на "пляжі буде експлуатація вже існуючих споруд", – повідомляє депутат Леонідова.

Активісти вже охрестили цей комплекс термітником через щільність і побоюються, що забудова призведе до зсуву ґрунту та унеможливить вільний прохід відпочивальників до пляжу.



Так має виглядати апарт-готель



Місце розташування апарт-готелю



Наказ від Одеської міської ради

На думку активістів, будівництво незаконне. Бо невідомо, чи має інвестор дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції, без якого будь-яке будівництво вважається незаконним. Адже чому тоді під час нічного інциденту водій будівельної техніки ні активістам, ні поліції не показав документи, які мали б дозволяти проведення робіт?

Уночі відбувся захват для зниження компенсаційної вартості. Так часто вчиняють забудовники: по-тихому зносять існуючі споруди і зелені насадження, аби потім у протоколі, коли буде офіційно складатися акт вирубки зелених насаджень, вказати, що їх там значно менше, ніж було по факту,

– пояснює одеський громадський діяч Олексій Костржицький.

Тим часом, уночі поліція таки приїхала за викликом активістів, але досі не зареєструвала в ЄРДР заяви і не вияснила особи нічного вандала, який кермував руйнівним бульдозером.

Сьогодні ми викликали слідчо-оперативну групу і домоглися, щоб вони відкрити провадження. Ми написали з десяток заяв і роз’яснень щодо цього. Слідчо-оперативна група зареєструвала заяви і вже провела слідчі дії на місці,

– прокоментував активіст Віталій Устименко.

Одесити вимагають у поліції надати правову кваліфікацію і оцінку дій "нічного бульдозериста" та притягнути до відповідальності замовника і виконавця. За словами активістів, їм лишається лише одне – пильнувати і якнайшвидше реагувати на проведення будівельних робіт у подальшому, аби корумпована влада не вкрала черговий пляж.

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Додамо, що минулої ночі в Одесі відбулося ще одне трощення – магазин на ринку "Успіх" лідера одеського осередку політичної партії "Народний рух України" Михайла Кузаконя невідомі демонтували без попередження власників разом з майном на десятки тисяч доларів.

Кузаконь називає це "святковою помстою олігархічно-промислового клану на чолі з одеським мером Геннадієм Трухановим". Відомо, що Кузаконь не один рік бореться з корупцією в Одесі.