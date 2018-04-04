Нічний Тайвань зачарував урбаністичною красою: дивовижні фото

Острів Тайвань у Східній Азії, розташований неподалік Китаю, вражає колоритною красою. Місцевість поєднала східну культуру з сучасною урбаністикою, що гармонійно виглядає на світлинах.

Серію знімків нічного Тайваню зробив фотограф Ендрю Гаймер. Чоловік замилувався красою острова під час робочої поїздки. Митець вирішив створити спеціальну фотосесію, де показав всю колоритність населеного пункту.

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За словами Ендрю Гаймера, він відкрив невідану Східну Азію, оскільки туристи не часто приїжджають на острів. Це додає йому якоїсь унікальності та загадковості.

"Туристи не часто навідуються сюди. На щастя, я працював тут кілька днів, тому дізнався про цю цікаву частину Азії", – прокоментував Ендрю Гаймер.