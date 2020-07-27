Нічого нового не почули: Резніков прокоментував заяву Путіна про місцеві вибори в Україні
Володимир Путін заявив, що оголошення місцевих виборів 25 жовтня порушує умови мінських угод і можуть зашкодити врегулюванню конфлікту. На думку віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова, коментувати президенту Росії, коли будуть місцеві вибори в Україні, – це досить дивно
Зокрема, в Конституції України чітко вказано, коли мають відбуватися місцеві вибори в Україні. Вони мають пройти в третю неділю жовтня – 25 жовтня. Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповів в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.
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За його словами, Путін мав на увазі пункті 4 постанови Верховної Ради. Мовиться про те, що Рада, приймаючи рішення про проведення місцевих виборів, сказала: вибори в ОРДЛО та Криму відбуватимуться після деокупації, після виведення іноземних військ та незаконних військових сформувань.
"І тут нічого нового ми не почули. Це абсолютно відомо", – зауважив Олексій Резніков.
Він додав, що навіть за відомою формулою Штайнмаєра, Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, мають приєднатися і зробити заключення про вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Копенгагенського стандарту та законів України.
Тому нічого дивного і нового тут немає,
– відзначив віцепрем'єр-міністр.
Що таке формула Штайнмаєра і що вона передбачає?Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки цьому документу вдасться досягти миру на Сході України.
• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей;
• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.
• За словами Володимира Зеленського, вибори можуть відбутися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.
Також Олексій Резніков зауважив, що комплекс заходів у Мінську говорить: місцеві вибори в ОРДЛО мають відбутися саме за окремим законом.
Відтак, у разі прийняття рішення парламентом України про проведення позачергових виборів в ОРДЛО, парламент України – єдиний суверен таких рішень – прийме окремий закон про особливості виборів в ОРДЛО і, відповідно, прийме свою постанову.
Місцеві вибори 2020 року: що відомо
- 15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.
- Українці обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Однак участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.
- Місцеві вибори пройдуть за новим принципом. Виборці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком.
- Вибори в окупованому Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районах Донецької і Луганської областей відбудуться лише після припинення російської агресії та виведення незаконних збройних формувань. Їх призначать окремим законом.
Олексій Резніков прокоментував заяву Путіна про місцеві вибори в Україні: відео