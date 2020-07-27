Володимир Путін заявив, що оголошення місцевих виборів 25 жовтня порушує умови мінських угод і можуть зашкодити врегулюванню конфлікту. На думку віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова, коментувати президенту Росії, коли будуть місцеві вибори в Україні, – це досить дивно

Зокрема, в Конституції України чітко вказано, коли мають відбуватися місцеві вибори в Україні. Вони мають пройти в третю неділю жовтня – 25 жовтня. Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповів в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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За його словами, Путін мав на увазі пункті 4 постанови Верховної Ради. Мовиться про те, що Рада, приймаючи рішення про проведення місцевих виборів, сказала: вибори в ОРДЛО та Криму відбуватимуться після деокупації, після виведення іноземних військ та незаконних військових сформувань.

"І тут нічого нового ми не почули. Це абсолютно відомо", – зауважив Олексій Резніков.

Він додав, що навіть за відомою формулою Штайнмаєра, Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, мають приєднатися і зробити заключення про вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Копенгагенського стандарту та законів України.

Тому нічого дивного і нового тут немає,

– відзначив віцепрем'єр-міністр.

Що таке формула Штайнмаєра і що вона передбачає? Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки цьому документу вдасться досягти миру на Сході України.



• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей;



• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.



• За словами Володимира Зеленського, вибори можуть відбутися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде. Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки цьому документу вдасться досягти миру на Сході України.• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей;Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.За словами Володимира Зеленського, вибори можуть відбутися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.

Детальніше про формулу Штайнмаєра, – читайте тут.

Також Олексій Резніков зауважив, що комплекс заходів у Мінську говорить: місцеві вибори в ОРДЛО мають відбутися саме за окремим законом.

Відтак, у разі прийняття рішення парламентом України про проведення позачергових виборів в ОРДЛО, парламент України – єдиний суверен таких рішень – прийме окремий закон про особливості виборів в ОРДЛО і, відповідно, прийме свою постанову.

Місцеві вибори 2020 року: що відомо

15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Українці обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Однак участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.

Місцеві вибори пройдуть за новим принципом. Виборці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком.

Вибори в окупованому Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районах Донецької і Луганської областей відбудуться лише після припинення російської агресії та виведення незаконних збройних формувань. Їх призначать окремим законом.

​Олексій Резніков прокоментував заяву Путіна про місцеві вибори в Україні: відео