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      Нічого конкретного: у Раді ЄС не поспішають із санкціями проти РФ через агресію на Азові

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      Рада ЄС наразі не прийматиме рішень щодо санкцій проти агресії РФ в Керченській протоці
      Рада ЄС наразі не прийматиме рішень щодо санкцій проти агресії РФ в Керченській протоці / Фото з відкритих джерел

      Рада ЄС з питань закордонних справ обговорить питання антиросійських санкцій через агресію РФ в Керченській протоці у понеділок, 11 грудня. Однак жодного конкретного рішення на цій стадії прийнято не буде.

      Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на свої джерела.

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      Так, високопоставлений європейський дипломат повідомив виданню, що у такому форматі Рада ЄС обговорюватиме ситуацію на Азові вперше.

      Також обговорюватимуть збільшення підтримки з боку ЄС, що, в свою чергу, може зробити Європейська комісія. Також важливо, що це обговорення відбудеться в контексті обміну думками з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним,
      – пояснив він.

      Дипломат наголосив, що питання нових санкцій мають вирішувати спільно 28 держав-членів. За його словами, цю проблему під час обговорення може порушити будь-який з міністрів закордонних справ, зокрема й Павло Клімкін.

      "Але на цій стадії рішення бути не може", – наголосив співрозмовник агентства.

      Так, європейські міністри під час першої половини засідання коротко обміняються думками про Україну. Згодом відбудеться розгорнута дискусію з Павлом Клімкіним безпосередньо в рамках робочого обіду.

      Це обговорення буде сконцентровано на Азовському морі. Також це буде чудова можливість почути безпосередньо від міністра Клімкіна про ситуацію в Україні загалом і обговорити підготовку наступної формальної зустрічі на високому рівні з Україною на початку наступного року,
      – зазначив він.

      До слова, першою санкції проти РФ через агресію в Керченській протоці запровадила Литва. До цього списку потрапили 20 осіб, причетних до агресії в Керченській протоці. На такий крок Кремль відповів у своєму стилі – залякуванням. Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте заявляє, що Росія погрожує литовським міністрам, зокрема міністру закордонних справ Лінасу Лінкявічюсу.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      як світ реагує на агресію росії в керченській протоці
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини політики Конфлікт в Азовському морі Євросоюз Санкції
      Джерело: 24 Канал
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