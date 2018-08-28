"Нічого трагічного": Україна закрила представництво при СНД

Представництво України при статутних органах Співдружності Незалежних Держав було закрито в серпні.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на голову Виконавчого комітету СНД Сергія Лебедєва.

"Ми з жалем констатуємо, що в серпні було закрито представництво України при статутних органах Співдружності", – сказав Лебедєв журналістам у вівторок в Мінську.

Разом з тим, голова виконкому згадав про "контакт з Україною", який залишився. За його словами, його здійснюють у Мінську через посольство України в Республіці Білорусь. Там для цього виділений спеціальний співробітник.

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"Я в цьому трагічного нічого не бачу, у нас вже була схожа ситуація", – зауважив Лебедєв, разом з тим висловивши сподівання, що Україна все-таки збереже свою присутність у Співдружності.

Лебедєв зазначив, що Україні буде направлено запрошення для участі в засіданні ради глав урядів СНД, яке пройде в Астані 2 листопада. Він підкреслив, що "Україна не вийшла зі складу Співдружності, вона де-юре залишається державою-учасником, тому ми направляємо їй всі документи і запрошення".

Раніше Росія висловила Україні цинічне звинувачення через вихід зі статутних органів Співдружності.

Що таке СНД?Співдружність Незалежних Держав (СНД) – регіональна міжнародна організація, яка об'єднує більшість країн, що колись були в складі Радянського Союзу. Створена з метою співпраці на пострадянському просторі.



Які відносини СНД з Україною?Після створення СНД Україна не ратифікувала Статут СНД, тому де-юре була не членом Співдружності, а країною-спостерігачем. Також офіційно Україна не виходила з СНД, але після початку російської агресії співробітництво з цією організацією було зведене до мінімуму. 19 травня 2018 року Україна остаточно припинила роботу у всіх статутних органах СНД.