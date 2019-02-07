Нічого у них не вийде: мер Дніпра проти перейменування області

Міський голова Дніпра Борис Філатов висловився проти перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

Депутати включили до порядку денного сесії та направили до Конституційного суду України законопроект про внесення змін до статті 133 Конституції України. Тепер рішення про перейменування Дніпропетровської області у Січеславську має розглянути Конституційний суд.

Читайте також: Верховна Рада ухвалила закон щодо АМКУ: що він передбачає

Філатов у себе на Facebook-сторінці написав, що він категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом.

Це не парламент, а клуб політичних самогубців,

– додав мер Дніпра.

Більше того, він впевнений у тому, що у парламентарів не вийде перейменувати область.

Відповідний законопроект має розглянути Конституційний суд щодо його відповідності вимогам основного закону. Вже після висновків КС парламент може ухвалити в першому читанні такий законопроект не менше ніж 226 голосами.

Голосувати за нього для прийняття в цілому Верховна Рада зможе аж на наступній черговій сесії – для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.

Що таке закон про декомунізацію і до чого він тут?9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.



Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору. Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".



Після того, як закон набув чинності, в Україні почали перейменовувати вулиці і міста із "радянським корінням". Щодо Дніпропетровська, то перейменування міста Рада підтримала 9 травня 2016 року. Попередня спроба зробити крок у перейменуванні області не вдалася – 20 листопада 2018 року Верховна Рада не включила до порядку денного і не направила на висновок до Конституційного суду проект закону "Про внесення змін до статті 133 Конституції України".



Цим законопроектом передбачалося перейменування Дніпропетровської області у Січеславську. 21 листопада Порошенко подав до Верховної Ради законопроект, у якому пропонував перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську. Вже 23 листопада в парламенті був зареєстрований альтернативний законопроект №9310-1 про перейменування області в Січеславську.