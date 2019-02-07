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      Нічого у них не вийде: мер Дніпра проти перейменування області

      634 Читать новость на русском
      Мер Дніпра проти перейменування області
      Мер Дніпра проти перейменування області / Фото з Facebook-сторінки Бориса Філатова

      Міський голова Дніпра Борис Філатов висловився проти перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

      Депутати включили до порядку денного сесії та направили до Конституційного суду України законопроект про внесення змін до статті 133 Конституції України. Тепер рішення про перейменування Дніпропетровської області у Січеславську має розглянути Конституційний суд.

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      Філатов у себе на Facebook-сторінці написав, що він категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом.

      Це не парламент, а клуб політичних самогубців,
      – додав мер Дніпра.

      Більше того, він впевнений у тому, що у парламентарів не вийде перейменувати область.

      Відповідний законопроект має розглянути Конституційний суд щодо його відповідності вимогам основного закону. Вже після висновків КС парламент може ухвалити в першому читанні такий законопроект не менше ніж 226 голосами.
       
      Голосувати за нього для прийняття в цілому Верховна Рада зможе аж на наступній черговій сесії – для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.

      Що таке закон про декомунізацію і до чого він тут?9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.

      Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору. Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".

      Після того, як закон набув чинності, в Україні почали перейменовувати вулиці і міста із "радянським корінням". Щодо Дніпропетровська, то перейменування міста Рада підтримала 9 травня 2016 року. Попередня спроба зробити крок у перейменуванні області не вдалася – 20 листопада 2018 року Верховна Рада не включила до порядку денного і не направила на висновок до Конституційного суду проект закону "Про внесення змін до статті 133 Конституції України".

      Цим законопроектом передбачалося перейменування Дніпропетровської області у Січеславську. 21 листопада Порошенко подав до Верховної Ради законопроект, у якому пропонував перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську. Вже 23 листопада в парламенті був зареєстрований альтернативний законопроект №9310-1 про перейменування області в Січеславську.

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      Теги: Новини України Борис Філатов Новини політики Верховна Рада Новини Дніпра Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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