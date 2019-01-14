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      "Нічого, живуть якось і без": в УПЦ МП зухвало відповіли на заклик Порошенка показати Томос РПЦ

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      В УПЦ МП зухвало відповіли на заклик Порошенка показати Томос РПЦ
      В УПЦ МП зухвало відповіли на заклик Порошенка показати Томос РПЦ / Фото з відкритих джерел

      Російська православна церква не має Томосу про автокефалію, тому що "живуть якось і без них". В УПЦ МП кажуть, що статус РПЦ був встановлений рішенням церковного собору.

      Про це заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП протоієрей Микола Данилевич написав у своєму Facebook.

      Читайте також: "Остання спроба залишити громаду в РПЦ не вдалася": віряни не допустили до храму єпископа УПЦ МП

      Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко, що ніхто не має права закривати перед українцями двері до храму та визначати хто є канонічним, а хто неканонічним, як це робить Москва. Президент також спитав у бік РПЦ: "А де їхній Томос? Сталіним підписаний?".

      У відповідь в УПЦ МП заявили, що не «Томосом єдиним живе Православ’я, але ще й рішеннями церковних Соборів».

      Автокефальний і патріарший статус РПЦ був наданий в 1589 році Константинопольським патріархом Ієремією ІІ, а в 1593 році це рішення було затверджене Всеправославним Собором в Константинополі, в якому взяли участь Константинопольський, Александрійський, Антіохійський і Єрусалимський Патріархи. До речі, ні в кого з них також немає Томоса. І нічого, живуть якось і без Томосів,
      – каже представник УПЦ МП. 

      До слова, за словами Екзарха Вселенського патріархату, архієпископа Даниїла Памфільського, РПЦ не визнаватиме автокефалію Православної церкви України, принаймні найближчим часом. Однак, підкреслив він, є передумови, що ПЦУ визнають залежні від Кремля Сербська, Польська та Антіохійська церкви.

      Як відбувався процес отримання Україною Томосу?
      19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Релігія Томос Православна церква України УПЦ МП Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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