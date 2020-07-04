Ніде яблуку впасти: люди заполонили харківський пляж – промовисті фото
У деяких регіонах України стовпчики термометрів перевалили вже за позначку у +35 градусів, тож не дивно, що люди масово вирушили до водойм. Величезне скупчення людей зафіксували 4 липня на харківському пляжі "Журавлівка".
Фото переповнених пляжів оприлюднили у телеграм-каналі "ХС | Харьков".
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На світлинах видно, що на узбережжі навіть встановили декілька водних гірок та інші атракціони. Люди масово купаються та загоряють. Щоправда, соціальної дистанції ніхто не дотримується – подекуди між рушниками та простирадлами немає і пів метра. У воді уникнути скупчення людей також не вдається.