У деяких регіонах України стовпчики термометрів перевалили вже за позначку у +35 градусів, тож не дивно, що люди масово вирушили до водойм. Величезне скупчення людей зафіксували 4 липня на харківському пляжі "Журавлівка".

Фото переповнених пляжів оприлюднили у телеграм-каналі "ХС | Харьков". Актуально Без масок і дистанції: пляжі Одеси та Києва переповнені людьми – фото, відео На світлинах видно, що на узбережжі навіть встановили декілька водних гірок та інші атракціони. Люди масово купаються та загоряють. Щоправда, соціальної дистанції ніхто не дотримується – подекуди між рушниками та простирадлами немає і пів метра. У воді уникнути скупчення людей також не вдається. Зверніть увагу! Щодня в Україні фіксують велику кількість нових випадків COVID-19. Якщо ж їх більшатиме, то в Україні знов можуть запровадити жорсткий карантин. Раніше на харківському пляжі "Журавлівка", де є як платні, так і безкоштовні зони для входу, також був справжній аншлаг. Важливо На пляжах Одеси виявили кишкову паличку та небезпечні водорості: де купатись не можна Чи безпечно купатися під час пандемії Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що дослідження показали нищівний вплив морської солі й ультрафіолету на COVID-19.

Ляшко наголосив, що пляжі відкриють, як на морі, так і біля прісних річок. Ляшко зауважив, що у прісній воді збудник має можливість виживати, але у річках з проточною водою інфікуватись досить складно.