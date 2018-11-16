У групі A Ліги націй центральним протистоянням 16 листопада стане матч між збірними Нідерландів та Франції. Переглянути матч топ-збірних можна буде в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Матч Нідерланди – Франція в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:35.

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Дивитися онлайн матч Нідерланди – Франція можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Відео голів та огляд матчу Нідерланди – Франція – на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч між збірними Нідерландів та Франції відбудеться у п'ятницю, 16 листопада. Початок зустрічі о 21:45.