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      Нідерланди – Франція: відео голу матчу Ліги націй

      26 Читать новость на русском
      Нідерланди – Франція відео голів
      Нідерланди – Франція відео голів

      У матчі між збірними Нідерландів та Франції гол було забито перед самою перервою. Відзначився Вейналдум за господарів поля.

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      У збірної Нідерландів пройшла атака, коли помилилися захисники французів, давши пробити Бабелю. Однак з ударом суперника впорався Льоріс. Та м'яч відлетів до Вейналдума, який у дотик переправив м'яч у ворота.

      Відео голу Вейналдума у ворота збірної Франції

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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