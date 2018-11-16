У матчі між збірними Нідерландів та Франції гол було забито перед самою перервою. Відзначився Вейналдум за господарів поля.

Читайте також: Словаччина – Україна: відео голів матчу Ліги націй У збірної Нідерландів пройшла атака, коли помилилися захисники французів, давши пробити Бабелю. Однак з ударом суперника впорався Льоріс. Та м'яч відлетів до Вейналдума, який у дотик переправив м'яч у ворота. Відео голу Вейналдума у ворота збірної Франції