Нідерланди – Франція: відео голу матчу Ліги націй
У матчі між збірними Нідерландів та Франції гол було забито перед самою перервою. Відзначився Вейналдум за господарів поля.
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У збірної Нідерландів пройшла атака, коли помилилися захисники французів, давши пробити Бабелю. Однак з ударом суперника впорався Льоріс. Та м'яч відлетів до Вейналдума, який у дотик переправив м'яч у ворота.
Відео голу Вейналдума у ворота збірної Франції
Джерело: 24 Канал
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