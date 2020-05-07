Нідерланди виходять з карантину: запрацюють кафе і ресторани, а секс-клуби закриті до вересня
Нідерланди поступово виходять з карантину. Вже з 11 травня там запрацюють деякі послаблення обмежень. Зокрема, зможуть відновити свою роботу майстри манікюру та перукарі, а громадяни зможуть займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі.
План виходу з карантину для Нідерландів розписаний майже на пів року наперед. Про це інформує Politico.
Раніше Нідерланди відновили авіарейси з країнами, які найбільше страждають від коронавірусу
Уряд послаблює обмеження так швидко, як може, але не швидше, ніж це буде виправдано. Обережність зараз краще, ніж шкодувати потім,
– заявив прем’єр країни Марк Рютте.
План виходу Нідерландів із карантину
З 11 травня відновлять роботу:
- Перукарі;
- Майстри по догляду за нігтями;
- Інші подібні послуги – за умови, що вони працюють за попереднім записом і заздалегідь запитують клієнтів, чи є у них будь-які симптоми.
- Можна знову займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі (але змагання заборонені).
З 1 червня відновлять роботу:
- Громадський транспорт працюватиме за звичайним розкладом (носіння маски в транспорті обов'язкове);
- Середні школи;
- Ресторани;
- Театри й кінотеатри (максимум 30 осіб зможуть перебувати в одному залі на відстані 1,5 метра один від одного).
З 1 липня:
- Дозволять відкривати кемпінги та парки відпочинку;
- Відкриватимуть загальні душові кімнати й туалети;
- Ресторани, кінотеатри та театри зможуть вміщати до 100 осіб.
З 1 вересня:
- Всі види спорту, включаючи контактні та змагання, будуть дозволені знову.
- Відкриють сауни;
- Казино;
- Секс-працівникам дозволять відновити роботу.
Яка ситуація з коронавірусом у Нідерландах? Там станом на 7 травня, підтвердили 41 319 випадків COVID-19, померли від ускладнень, спричинених інфекцією, 5 204 пацієнти.