Нідерланди виходять з карантину: запрацюють кафе і ресторани, а секс-клуби закриті до вересня

Нідерланди поступово виходять з карантину. Вже з 11 травня там запрацюють деякі послаблення обмежень. Зокрема, зможуть відновити свою роботу майстри манікюру та перукарі, а громадяни зможуть займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі.

План виходу з карантину для Нідерландів розписаний майже на пів року наперед. Про це інформує Politico.

Раніше Нідерланди відновили авіарейси з країнами, які найбільше страждають від коронавірусу

Уряд послаблює обмеження так швидко, як може, але не швидше, ніж це буде виправдано. Обережність зараз краще, ніж шкодувати потім,

– заявив прем’єр країни Марк Рютте.

План виходу Нідерландів із карантину

З 11 травня відновлять роботу:

Перукарі;

Майстри по догляду за нігтями;

Інші подібні послуги – за умови, що вони працюють за попереднім записом і заздалегідь запитують клієнтів, чи є у них будь-які симптоми.

Можна знову займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі (але змагання заборонені).

З 1 червня відновлять роботу:

Громадський транспорт працюватиме за звичайним розкладом (носіння маски в транспорті обов'язкове);

Середні школи;

Ресторани;

Театри й кінотеатри (максимум 30 осіб зможуть перебувати в одному залі на відстані 1,5 метра один від одного).

З 1 липня:

Дозволять відкривати кемпінги та парки відпочинку;

Відкриватимуть загальні душові кімнати й туалети;

Ресторани, кінотеатри та театри зможуть вміщати до 100 осіб.

З 1 вересня:

Всі види спорту, включаючи контактні та змагання, будуть дозволені знову.

Відкриють сауни;

Казино;

Секс-працівникам дозволять відновити роботу.

Яка ситуація з коронавірусом у Нідерландах? Там станом на 7 травня, підтвердили 41 319 випадків COVID-19, померли від ускладнень, спричинених інфекцією, 5 204 пацієнти.