13:34
7 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Нідерланди виходять з карантину: запрацюють кафе і ресторани, а секс-клуби закриті до вересня

      -
      Нідерланди і коронавірус: план виходу з карантину
      У Нідерландах послаблюють карантин / Getty images

      Нідерланди поступово виходять з карантину. Вже з 11 травня там запрацюють деякі послаблення обмежень. Зокрема, зможуть відновити свою роботу майстри манікюру та перукарі, а громадяни зможуть займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі.

      План виходу з карантину для Нідерландів розписаний майже на пів року наперед. Про це інформує Politico.

      Раніше Нідерланди відновили авіарейси з країнами, які найбільше страждають від коронавірусу

      Уряд послаблює обмеження так швидко, як може, але не швидше, ніж це буде виправдано. Обережність зараз краще, ніж шкодувати потім,
      – заявив прем’єр країни Марк Рютте.

      План виходу Нідерландів із карантину

      З 11 травня відновлять роботу:

      • Перукарі;
      • Майстри по догляду за нігтями;
      • Інші подібні послуги – за умови, що вони працюють за попереднім записом і заздалегідь запитують клієнтів, чи є у них будь-які симптоми.
      • Можна знову займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі (але змагання заборонені).

      З 1 червня відновлять роботу:

      • Громадський транспорт працюватиме за звичайним розкладом (носіння маски в транспорті обов'язкове);
      • Середні школи;
      • Ресторани;
      • Театри й кінотеатри (максимум 30 осіб зможуть перебувати в одному залі на відстані 1,5 метра один від одного).

      З 1 липня:

      • Дозволять відкривати кемпінги та парки відпочинку;
      • Відкриватимуть загальні душові кімнати й туалети;
      • Ресторани, кінотеатри та театри зможуть вміщати до 100 осіб.

      З 1 вересня:

      • Всі види спорту, включаючи контактні та змагання, будуть дозволені знову.
      • Відкриють сауни;
      • Казино;
      • Секс-працівникам дозволять відновити роботу.

      Яка ситуація з коронавірусом у Нідерландах? Там станом на 7 травня, підтвердили 41 319 випадків COVID-19, померли від ускладнень, спричинених інфекцією, 5 204 пацієнти.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Нідерланди
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      COVID-паспорт в Україні та Європі: що зміниться для українських туристів та заробітчан
      сьогодні , 06:25 COVID-паспорт в Україні та Європі: що зміниться для українських туристів та заробітчан
      Юлія Поскробок
      Новини про коронавірус 6 травня: скандал з надбавками лікарям, COVID-19 вражає кишківник
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 6 травня: скандал з надбавками лікарям, COVID-19 вражає кишківник
      Соломія Ніколайчук
      Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      24 квітня , 16:48 Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      Михайло Года