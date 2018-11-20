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      Нідерландська пара відправиться на машині на сонячних батареях на Південний полюс

      Автотехнології 98 Читать новость на русском

      Нідерландська пара відправиться на Південний полюс, а це 2400 кілометрів, на Solar Voyager – всюдиході на сонячних батареях, що виготовлений з відходів. Із сучасними технологіями можливо й таке.

      Нідерландці Лізбет та Едвін тер Вельде вирішили підкорити Антарктику на "сонцемобілі".

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      Але й це ще не все. Solar Voyager – всюдихід, на якому вони відправляться в експедицію, виготовлений з відходів: його корпус зліплений з невеликих шестикутних пластин, надрукованих на 3D-принтері; а сировиною для них слугували подрібнені пластикові пляшки.

      Шини низького тиску, покриті металевої сіткою, забезпечать цьому багі кращу прохідність сніговим бездоріжжям, а спеціальне термозберігальне скло знизить затрати на обігрів кабіни.

      Solar Voyager – всюдихід на сонячних батареях
      Solar Voyager – всюдихід на сонячних батареях

      Та головна особливість машини, як уже було сказано, у тому, що живитиметься вона виключно від сонця. 10 панелей та 6 вакуумних трубок, які розтоплюватимуть намерзлий сніг, – усе це авто тягтиме за собою у двох причепах. Там же зберігатимуться й харчі, запасів яких має вистачити щонайменше на 30 днів. Саме на стільки розрахована подорож від наукової станції на льодовику Юніон до Південного полюсу і назад. 

      Авто живитиметься від сонця
      Авто живитиметься від сонця

      Максимальна швидкість, з якою здатен пересуватися цей 16-метровий "автопоїзд", 8 км/год. Авжеж, для пари нідерландських відчайдухів не це головне. Завдання експедиції, яка стартує у грудні, – привернути увагу суспільства до проблеми забруднення Землі та просування ідеї "цивілізації без відходів".

      Теги: Авто Автотехнології
      Джерело: 24 канал
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