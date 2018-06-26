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Нігерія – Аргентина: анонс матчу Чемпіонату світу

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Нігерія – Аргентина анонс матчу ЧС-2018
Нігерія – Аргентина анонс матчу ЧС-2018

Збірні Аргентини та Нігерії зустрінуться у матчі третього туру Чемпіонату світу. На кону може стояти путівка у плей-оф турніру.

Збірна Аргентини, попри статус фаворита Мундіалю (ще до початку турніру), підходить до гри проти Нігерії у доволі плачевному стані. Команда не зуміла обіграти у першому матчі Ісландію, згодом розгромно поступилася Хорватії. Нігерія теж програла хорватам, але зуміла здолати ісландців. Відтак перебуває на другій позиції у групі, у той час як аргентинці – останні. Однак саме "альбіселесте" вважають фаворитами цієї зустрічі.

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Матч проти Нігерії перетворився для аргентинців у так званий "великий фінал". Лише перемога у цьому матчі допоможе команді Сампаолі сподіватися на вихід у плей-оф. За умови, що збірна Ісландії не переможе Хорватію з таким же рахунком (чи більшою різницею). Адже за рівної кількості очок до уваги буде братися різниця забитих-пропущений. Якщо і там буде рівність – справа може дійти й до лотереї.

Найцікавіше до стартового свистка арбітра Джюнейта Чакира – який склад буде у збірної Аргентини. Адже немає гарантії, що цей склад обиратиме головний тренер Хорхе Сампаолі. За повідомленням аргентинських журналістів, керування збірної на себе перебрали Мессі та Маскерано. Якщо це все-таки буде наставник "альбіселесте", то чи випустить він попереду Агуеро, чи посадить його на лавку, і довірить місце в основі Ігуаіну. І чи Кавальєро після матчу з хорватами вийде в рамці воріт. Та й загалом, за якою схемою гратиме команда.

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Щодо Нігерії, то команду влаштує і нічия у матчі проти Аргентини. Зароблене у цьому матчі очко дозволить вийти у плей-оф, за умови, що ісландці не розгромлять хорватів у паралельному матчі.

Гра між Нігерією та Аргентиною відбудеться 26 червня о 21:00

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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