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Нігерія – Аргентина: прогноз на матч Чемпіонату світу

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Нігерія – Аргентина прогноз букмекерів на матч ЧС-2018
Нігерія – Аргентина прогноз букмекерів на матч ЧС-2018

Збірна Аргентини у матчі проти Нігерії на Чемпіонаті світу має останній (і єдиний) шанс вийти з групи, щоб продовжити боротьбу за чемпіонство. Хоча і тут не все буде залежати лише від аргентинських футболістів.

Збірна Нігерії, хоч і випереджає Аргентину у турнірній таблиці й посідає другу сходинку (аргентинці останні), не є фаворитами у матчі проти "альбіселесте". У William Hill перемога африканської збірної оцінена коефіцієнтом 6,00. Збірна Аргентини, попри невдалий старт, має коефіцієнт 1,53. Нічия  у цьому матчі – 4,20.

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На те, що Ліонель Мессі нарешті заб'є на Чемпіонаті світу свій перший гол, коефіцієнт 1,80.

Значно більший коефіцієнт на перемогу збірної Нігерії дає PariMatch – 6.70. У той час як на перемогу збірної Аргентини без змін – 1,53. Нічия отримала дещо більший коефіцієнт – 4,30.

На те, що голи будуть забити в обох таймах, коефіцієнт 1,69. Якщо ні – 2,10.

Найбільший коефіцієнт на перемогу Нігерії – у "Фаворит" – 7,00. Але щодо Аргентини зміни незначні – лише 1,51. Щодо нічиєї, то вона отримала 4,45.

 

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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