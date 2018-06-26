Нігерія – Аргентина: відео голів та моментів матчу

Збірна Аргентини у ворота Нігерії гол на Чемпіонаті світу забила вже на 14 хвилині.

Перший гол на Чемпіонаті світу забив Ліонель Мессі. Він отримав пас зі своєї половини поля на хід, на швидкості обійшов захисника та пробив повз воротаря у дальній кут. У цьому моменті помилився голкіпер, який запізно зреагував на удар аргентинця.

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Гол Мессі у ворота Аргентини