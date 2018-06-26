21:44
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 15°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Нігерія – Аргентина: відео голів та моментів матчу

158 Читать новость на русском
Нігерія – Аргентина: відео голів та моментів матчу

Збірна Аргентини у ворота Нігерії гол на Чемпіонаті світу забила вже на 14 хвилині.

Перший гол на Чемпіонаті світу забив Ліонель Мессі. Він отримав пас зі своєї половини поля на хід, на швидкості обійшов захисника та пробив повз воротаря у дальній кут. У цьому моменті помилився голкіпер, який запізно зреагував на удар аргентинця.

Читайте також: Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія

Гол Мессі у ворота Аргентини

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
сьогодні, 21:00 Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
Дмитро Гнап 142
Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
сьогодні, 19:00 Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
Борис Немировський 3203
Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
сьогодні, 18:00 Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
Єгор Соболєв 630
Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
сьогодні, 17:00 Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
Блог Медіа 784
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сьогодні, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 295
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук