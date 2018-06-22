Нігерія – Ісландія: відео голів та моментів матчу

Попри те, що збірна Ісландії більше атакувала у матчі проти Нігерії, саме африканська збірна першою забила у цій грі.

Нігерійцям вдалась швидка контратака, і Мозес отримав пас на хід. Дійшовши мало не до кінця поля, півзахисник потужно навісив у штрафний майданчик, де м'яч у стрибку зупинив Муса. Опинившись перед воротарем, форвард пробив повз голкіпера.

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Гол Нігерії у ворота Ісландії

Муса у цьому матчі оформив дубль. Він отримав пас зі своєї половини поля і на швидкості обійшов свого суперника, ввійшов у штрафний, де його мало не збили, обіграв голкіпера і пробив по воротах, де були двоє захисників.

Дубль Муси

Скоротити відставання у рахунку Ісландія могла з пенальті, яке призначили після використання відеоповтору. Але Сігурдсон пробив вище воріт.