У них підписка про невиїзд, – МЗС про українців, які застрягли у Туреччині

МЗС України залучило одразу й консульство, й посольство в Анкарі для допомоги нашим громадянам, які не можуть виїхати з Туреччини. Дипломати домовилися з місцевими адвокатами, аби ті безкоштовно надали українцям правову допомогу.

Турецький суд обрав українцям запобіжний захід

На час проведення слідчих дій суд обрав групі українців запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Про це журналістам 24 каналу розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Суд зможе переглянути заборону на виїзд із Туреччини після отримання результатів судмедекспертизи розтину тіла загиблого та предмета, яким було нанесено йому поранення,

– пояснив Ніколенко.

Українське посольство звернулося до МЗС Туреччини задля проведення оперативного та неупередженого слідства. Наш консул в Анталії також запросив зустрічі із генеральним прокурором Фетхіє та керівництвом управління судмедекспертизи.

Українське міністерство розглядає можливості підтримки перебування українців у Туреччині на час слідчих дій.

"Хочу усіх заспокоїти, що наші дипломати не залишать українців в Туреччині напризволяще. Справа перебуває на особливому контролі керівництва МЗС України", – запевнив Ніколенко.

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