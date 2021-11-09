Згідно з правилами руху, водії в таких випадках повинні дотримуватись вимог дорожніх знаків. Про це повідомили в патрульній поліції 9 жовтня зранку.
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Планове вимкнення світла
Світлофори не працюватимуть тимчасово через відсутність електроенергій в багатьох районах міста.
За умови ускладнення руху, патрульні поліцейські будуть вручну регулювати транспорт на перехрестях.
За даними телеграм-каналу "Одеса Зараз", затори утворились на таких вулицях:
- перехрестя вулиць Архітекторської Відважних;
- перехрестя вулиць Люстдорфської дорога та Невського;
- перехрестя проспекту Небесної Сотні та вулиці Академіка Вільямса;
- перехрестя вулиці Академіка Вільямса та "Епіцентру";
- перехрестя вулиць Люстдорфської дороги та Донського;
- перехрестя вулиць Академіка Корольова та Інглезі;
- перехрестя вулиць Балківської та Дальницької;
- перехрестя проспекту Небесної Сотні та вулиці Академіка Глушка;
- перехрестя проспекту Небесної Сотні та ЖК "Райдужного";
- перехрестя проспекту Небесної Сотні та вулиці Левітана.
Перехрестя Небесної Сотні та Академіка Глушка: відео з телеграму "Одеса Зараз"
Перехрестя вулиць Балківської та Дальницької: відео з телеграму "Одеса Зараз"