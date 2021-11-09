Згідно з правилами руху, водії в таких випадках повинні дотримуватись вимог дорожніх знаків. Про це повідомили в патрульній поліції 9 жовтня зранку.

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Планове вимкнення світла

Світлофори не працюватимуть тимчасово через відсутність електроенергій в багатьох районах міста.

За умови ускладнення руху, патрульні поліцейські будуть вручну регулювати транспорт на перехрестях.

За даними телеграм-каналу "Одеса Зараз", затори утворились на таких вулицях:

перехрестя вулиць Архітекторської Відважних;

перехрестя вулиць Люстдорфської дорога та Невського;

перехрестя проспекту Небесної Сотні та вулиці Академіка Вільямса;

перехрестя вулиці Академіка Вільямса та "Епіцентру";

перехрестя вулиць Люстдорфської дороги та Донського;

перехрестя вулиць Академіка Корольова та Інглезі;

перехрестя вулиць Балківської та Дальницької;

перехрестя проспекту Небесної Сотні та вулиці Академіка Глушка;

перехрестя проспекту Небесної Сотні та ЖК "Райдужного";

перехрестя проспекту Небесної Сотні та вулиці Левітана.

Перехрестя Небесної Сотні та Академіка Глушка: відео з телеграму "Одеса Зараз"

Перехрестя вулиць Балківської та Дальницької: відео з телеграму "Одеса Зараз"