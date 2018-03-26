Ніхто нам не дасть зрозуміти, що мир вже близько, — експерт про загострення на фронті

За минулу добу, 25 березня, на фронті відбулося 44 обстріли. Це може бути для відволікання уваги, адже над Чорним морем літають бомбардувальники російських воєнно-повітряних сил.

Таку думку в прямому ефірі 24 Каналу висловив воєнний експерт Олег Жданов.

"Ворожий конфлікт продовжується, його ніхто зі сторони Росії не скасовував. Поки ніякої перспективи у вирішенні (конфлікту – 24) я не бачу", – зазначив він.

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Жданов вважає, що це не пов’язано з тим, що росіяни обрали старого нового президента. Адже зараз для Путіна не найкращий час, щоб грати у конфронтацію збройних конфліктів. На сьогоднішній день ситуація для Росії складається непросто: багато країн готові вислати дипломатів з РФ, а також під загрозою опинилося проведення Чемпіонату з футболу.

Експерт переконаний, що це внутрішня справа України з Російською Федерацією в плані протистояння на лінії розмежування. За допомогою таких вогненних нападів та вбивства українських військових на фронті нашу державу примушують до мінських домовленостей в контексті Росії.

Прогнозів щодо наступних нападів Росії експерт повідомляти не береться.

Вона (війна –24) приблизно буде продовжуватися в такому ж темпі. Будуть окремі сплески та затишшя. Але ніхто нам не дозволить розслабитися і не дасть зрозуміти, що мир вже близько, доки ми не почнемо приймати рішучі дії по вирішенню цього конфлікту,

– говорить Олег Жданов.