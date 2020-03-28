Ніхто не хоче дефолту, – Зеленський очікує 2 мільярди доларів від МВФ протягом двох тижнів

Коли Україна виконає вимоги МВФ про прийняття закону про ринок землі й неповернення націоналізованих банків ексвласникам, то зможе отримати швидкий транш до 2 мільярдів доларів протягом 15 днів. "Це зможе підтримати наших людей", – вважає Володимир Зеленський.

Про це Президент України говорив у п'ятницю, 27 березня, журналістам після засідання фракції "Слуга народу", пише Інтерфакс-Україна.

Трохи раніше МВФ оприлюднив заяву про Україну: кредит можуть дати навіть більший, але за двох умов

Для погодження нової програми співпраці з МВФ Україна повинна виконати умови фонду (прийняття законів про ринок землі про банки).

Ніхто не хоче дефолту в країні. Я впевнений, що мене почують наші депутати, і цього не станеться, і буде підтримка міжнародних інституцій, особливо МВФ,

– наголосив Зеленський.

За його словами, з керівництвом Фонду існує домовленість: "Щойно ми виконаємо ці умови, протягом десь днів 15 ми отримаємо перший швидкий транш. Він буде близько 2 мільярдів".

Зеленський каже, що ці гроші підуть відразу до бюджету України, що дозволить "підтримати наших людей".

Також український лідер повідомив, що говорив з представниками МВФ "про реструктуризацію боргів і перенесення термінів", але ще не отримав відповідь.

До теми Державну землю зараз продавати не будемо, – Зеленський

Коротко про нову програму співпраці України з МВФ

На початку грудня 2019 року влада України домовилися з МВФ про нову трирічну програму EFF на 5,5 мільярда доларів. Тоді перший транш кредиту планували отримати ще в грудні.

Однак досі остаточного рішення по програмі не приймали: заважало невиконання Україною умов Фонду.

У "Слузі народу" неодноразово говорили, що в разі виконання умов про ринок землі та "антиколомойський" закон (який не дозволить повертати банки колишнім власникам) розмір програми EFF може сягнути 8 мільярдів. 27 березня про це ще раз заявив і президент Зеленський.

Виконати умови МВФ Верховна Рада зможе 30 березня, у понеділок, коли збереться на позачергове засідання.