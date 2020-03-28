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      Ніхто не хоче дефолту, – Зеленський очікує 2 мільярди доларів від МВФ протягом двох тижнів

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      Зеленський пояснив стосунки з МВФ / Колаж 24 каналу

      Коли Україна виконає вимоги МВФ про прийняття закону про ринок землі й неповернення націоналізованих банків ексвласникам, то зможе отримати швидкий транш до 2 мільярдів доларів протягом 15 днів. "Це зможе підтримати наших людей", – вважає Володимир Зеленський.

      Про це Президент України говорив у п'ятницю, 27 березня, журналістам після засідання фракції "Слуга народу", пише Інтерфакс-Україна.

      Трохи раніше МВФ оприлюднив заяву про Україну: кредит можуть дати навіть більший, але за двох умов

      Для погодження нової програми співпраці з МВФ Україна повинна виконати умови фонду (прийняття законів про ринок землі про банки). 

      Ніхто не хоче дефолту в країні. Я впевнений, що мене почують наші депутати, і цього не станеться, і буде підтримка міжнародних інституцій, особливо МВФ,
      – наголосив Зеленський.

      За його словами, з керівництвом Фонду існує домовленість: "Щойно ми виконаємо ці умови, протягом десь днів 15 ми отримаємо перший швидкий транш. Він буде близько 2 мільярдів".

      Зеленський каже, що ці гроші підуть відразу до бюджету України, що дозволить "підтримати наших людей".

      Також український лідер повідомив, що говорив з представниками МВФ "про реструктуризацію боргів і перенесення термінів", але ще не отримав відповідь.

      До теми Державну землю зараз продавати не будемо, – Зеленський

      Коротко про нову програму співпраці України з МВФ

      • На початку грудня 2019 року влада України домовилися з МВФ про нову трирічну програму EFF на 5,5 мільярда доларів. Тоді перший транш кредиту планували отримати ще в грудні.
      • Однак досі остаточного рішення по програмі не приймали: заважало невиконання Україною умов Фонду.
      • У "Слузі народу" неодноразово говорили, що в разі виконання умов про ринок землі та "антиколомойський" закон (який не дозволить повертати банки колишнім власникам) розмір програми EFF може сягнути 8 мільярдів. 27 березня про це ще раз заявив і президент Зеленський. 

      Виконати умови МВФ Верховна Рада зможе 30 березня, у понеділок, коли збереться на позачергове засідання. 

      Зеленський розповів, чи призначать Яценюка головою Нацбанку і чи звільнять Ємця
      27 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Банки Ринок землі Володимир Зеленський Кредит Транш МВФ МВФ
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