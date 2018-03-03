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Ніхто не має права вказувати, яких героїв нам вшановувати, – Клімкін про конфлікт із Польщею

10:45, 3 березня 844 Читать новость на русском

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив позицію України щодо історичних конфліктів з Польщею, наголосивши, що ніхто не має права вказувати українцям, яких героїв вшановувати.

Зробив він це під час робочої поїздки до Львова, де разом з представниками польського консульства поклав квіти до могил воїнів АТО, Героїв Небесної Сотні, воїнів Української Галицької Армії і до польських військових поховань.

Також міністр заявив, що Україна готова визнати злочини проти поляків, вчинені під час українсько-польських конфліктів протягом Другої Світової війни та після неї. Але наполіг: Польща має зробити такий же крок.

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"Ніхто, я підкреслюю, ніхто не можете вказувати нам, яких героїв ми шануємо, які події в нашій історії ми шануємо або засуджуємо. Це наше виключне право, тільки нас, українців", – сказав Клімкін.

До слова, 3 березня Павло Клімкін разом з українською делегацією у Польщі вшанує пам'ять трагічно загиблих у Павлокомі українців. Там у 1945 році місцева польська самооборона та підрозділи Армії Крайової під командою поручника Юзефа Бісса розстріляли 366 українців. Не вбивали хлопчиків до 5 років і дівчат до 7 років. Врятувались лише 36 українців.

Нагадаємо, загострення в українсько-польських стосунках сталося на тлі прийняття в Польщі закону про Інститут національної пам’яті, який в ЗМІ назвали законом про заборону "бандеризму". Він передбачає кримінальну відповідальність за "заперечення злочинів українських націоналістів".

Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Павло Клімкін МЗС України Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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