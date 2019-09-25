Ніхто не може відчувати себе спокійно, поки в Україні йде війна, – Зеленський з трибуни ООН

Володимир Зеленський взяв участь у загальних дебатах на Генеральній асамблеї ООН. Під час свого виступу він заявив, що ніхто у світі не може почувати себе спокійно, поки в Україні триває війна.

Володимир Зеленський заявив, що за час війни на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей, близько 30 тисяч – отримали поранення, а більше мільйона людей змушені були покинути свої домівки.

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Щороку ці жахливі цифри звучать тут лише з однією поправкою. Щороку ці цифри зростають,

– наголосив президент України.

Володимир Зеленський заявив, що завершення війни, повернення всіх окупованих територій та панування миру – це першочергові завдання, але не ціною життя громадян та права України на власний вибір.

У сучасному світі, де ми живемо, більше немає чужої війни. Ніхто з вас не зможе почувати себе в безпеці, коли йде війна в Україні,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав не заплющувати очі на "деталі і думати тільки про глобальне" навіть, якщо комусь здається, "що це тільки дрібниці". Зеленський також нагадав, що саме з мовчання розпочалися дві найбільші війни у світі.

На початку своєї промови Володимир Зеленський розповів про історію Василя Сліпака і показав кулю, з якої вбили відомого оперного співака.

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Зауважимо, що Володимир Зеленський виступав першим у другий день загальних дебатів в Генасамблеї ООН. Попереду у президента України запланована зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. Про очікування та прогнози – читайте тут.

Дивіться відео виступу Зеленського на Генасамблеї ООН: