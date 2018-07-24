Ніхто не вірив, що я стану актрисою: Марго Роббі розповіла про труднощі у дитинстві

Австралійська акторка Марго Роббі знялася на обкладинку глянцю ES Magazine. В інтерв'ю 28-річна красуня розповіла про свій шлях до успіху.

Марго Роббі зізналася, що в її оточенні глузували з неї та ніколи не підтримували, йдеться в інтерв'ю виданню ES Magazine.

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"Ніхто не вірив, що я стану актрисою. На моїй батьківщині актриса – це не професія", – наголосила дівчина.

Вона додала, що не прислухалася до думки оточуючих. У свої 17 років в перервах між роботою у дешевих забігайлівках почала відвідувати кастинги.

Також Роббі розповіла про свою сім'ю і назвала своє дитинство "хаотичним і гучним". Вона пригадала, що після розлучення її мати Сарі Кесслер виховувала чотирьох дітей одна.

"Моя мама – свята. Вона приголомшлива жінка і я дуже люблю її. Вона завжди ставила своїх дітей понад усе. Нас не можна було назвати слухняними дітьми, ми ніколи не полегшували їй життя. Моє дитинство було дуже хаотичним і дуже гучним, це вже точно", – зазначила Марго.

Зазначимо, що на обкладинку журналу Марко Роббі позувала в кроп-топі від Hanro і спідниці-пачці від Chanel.