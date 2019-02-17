"Ніхто не застрахований": екс-держсек США про загрози з боку Росії та можливий наступ на Україну

Росія не сходить зі шляху порушення міжнародних стандартів і норм – зокрема, від її кібератак не застрахований ніхто. Однак якщо Кремль вирішить розпочати в Україні наступальні воєнні дії, то зробить велику помилку.

Передбачити дії кремля у цьому контексті неможливо, сказав екс-держсекретар США Джон Керрі в інтерв'ю "НВ".

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"Це стане величезною помилкою Росії – починати будь-які воєнні дії щодо України. Я не можу передбачити їхніх дій, але сподіваюся, що вони будуть достатньо розумні, аби не провокувати і не створювати додаткових міжнародних інцидентів", – заявив екс-держсекретар.

Окрім того, Керрі зазначив, що зараз ніхто не застрахований від російських кібератак "і Україна в цьому році стане їх головною ціллю".

За словами екс-держсекретаря, неприємні та трагічні події в Азовському морі довели, що "Росія обрала шлях порушення міжнародних стандартів і норм".

Тому міжнародне співтовариство повинне вийти і пояснити, що така поведінка Росії неприпустимо. І моя надія, звичайно, на те, що ситуацію вдасться розрядити, моряки і суду зможуть повернутися додому,

– додав він.

Зазначимо, конгрес США пропонує збільшити розмір допомоги для України у бюджеті на 2019 рік. Вона має зрости на 75 мільйонів доларів – така цифра є суттєво більшою, ніж минулорічна. Окрім того, Вашингтон реагує на зростання загрози з боку Росії для європейських країн. Тому Пентагон має намір розмістити в Європі багатофункціональні бойові броньовані машини Stryker.