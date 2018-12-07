14:09
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Ніхто ж не любить програвати вдома, – анонс принципових матчів лідера Суперліги у чемпіонаті

      20 Читать новость на русском
      "Запоріжжя" зіграє з "Хіміком" 7 грудня
      "Запоріжжя" зіграє з "Хіміком" 7 грудня / ФБУ

      Баскетбольний клуб "Запоріжжя", безумовно, став одним з відкриттів цього сезону Суперліги Парі-Матч. Команда займає лідируючі позиції та є найрезультативнішою у чемпіонаті. У такій запеклій боротьбі, яку демонструють гравці у всіх матчах, важко сказати, як довго зможуть запоріжці утримувати перше місце. Поки у них є всі шанси стати зимовими чемпіонами.

      Щоб піти на новорічні канікули у гарному настрої, потрібно, перш за все, обіграти цього тижня "Хімік" та "Одесу". Команда з Южного – найближчий переслідувач "Запоріжжя". До того ж, вона виграла п’ять поєдинків у чемпіонаті поспіль. Правда, почалася ця переможна серія після поразок запоріжців на своєму майданчику (87:95).

      Читайте також: Один із лідерів збірної України вибув до кінця сезону: лікарі встановили невтішний діагноз

      З "Одесою" матч першого кола також завершився перемогою підопічних Валерія Плєханова на виїзді (97:94). Правда, успіх у тій грі дався "Запоріжжю" ще тяжче. Так що хоч одесити і займають більш скромне місце у таблиці, проблем вони можуть створити точно не менше, аніж "Хімік".

      "Як з "Хіміком", так і з "Одесою", у першому колі були непрості матчі. Думаю, зараз у цих команд буде велике бажання взяти реванш. Ніхто ж не любить програвати вдома. Подивимося, як все складеться, чекаємо боротьби з інтригою. Готуємося серйозно: продивилися декілька відео, розібрали основні комбінації, приділили увагу зоні 1-3-1, якій віддає перевагу "Хімік" в останній час. Що стосується "Одеси", то, знаючи, які у них "снайпери", готуємося охороняти периметр. В обох випадках постараємося не дати суперникам "розбігтися", щоб втягнути їх у "тягучий" баскетбол. Це приблизний план на гру. Розуміємо відповідальність і важливість цих матчів", – заявив перед матчами головний тренер БК "Запорожжя" Валерій Плєханов.

      Читайте також: Чи має збірна України з баскетболу шанси вийти на чемпіонат світу-2019

      Варто зазначити, що "Запоріжжя" у п’ятницю, 7 грудня, зіграє проти "Хіміка". Початок матчу о 19:45. А вже у неділю, 9 грудня, прийматиме на власному майданчику "Одесу". Гра розпочнеться о 14:00.

      "Прохідних матчів нема. Чемпіонат дуже захоплюючий з точки зору спортивного інтересу. Думаю, так буде до кінця. У цьому сезоні нема коли відпочивати. Розслабився – програв і опустився на дві-три сходинки", – підсумував Валерій Плєханов.

      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК "Хімік" БК "Запоріжжя" БК "Одеса"
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
      сьогодні , 14:00 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
      58727
      Як громадські та журналістські розслідування допомагають очищати судову систему
      сьогодні , 13:00 Як громадські та журналістські розслідування допомагають очищати судову систему
      Роман Маселко 84
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2019 року
      сьогодні , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2019 року
      Соломія Соломка 1767
      Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      6 грудня , 22:43 Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      310
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 грудня , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1667
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні
       28 листопада 2011 , 12:26
      Павлов: "Іллічівець" поки нікуди переїжджати не збирається
       11 вересня 2014 , 09:22
      Найкращий бомбардир ЛЧ відмовляється підписувати контракт із "Шахтарем"
       1 квітня 2015 , 17:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук