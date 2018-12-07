Ніхто ж не любить програвати вдома, – анонс принципових матчів лідера Суперліги у чемпіонаті

Баскетбольний клуб "Запоріжжя", безумовно, став одним з відкриттів цього сезону Суперліги Парі-Матч. Команда займає лідируючі позиції та є найрезультативнішою у чемпіонаті. У такій запеклій боротьбі, яку демонструють гравці у всіх матчах, важко сказати, як довго зможуть запоріжці утримувати перше місце. Поки у них є всі шанси стати зимовими чемпіонами.

Щоб піти на новорічні канікули у гарному настрої, потрібно, перш за все, обіграти цього тижня "Хімік" та "Одесу". Команда з Южного – найближчий переслідувач "Запоріжжя". До того ж, вона виграла п’ять поєдинків у чемпіонаті поспіль. Правда, почалася ця переможна серія після поразок запоріжців на своєму майданчику (87:95).

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З "Одесою" матч першого кола також завершився перемогою підопічних Валерія Плєханова на виїзді (97:94). Правда, успіх у тій грі дався "Запоріжжю" ще тяжче. Так що хоч одесити і займають більш скромне місце у таблиці, проблем вони можуть створити точно не менше, аніж "Хімік".

"Як з "Хіміком", так і з "Одесою", у першому колі були непрості матчі. Думаю, зараз у цих команд буде велике бажання взяти реванш. Ніхто ж не любить програвати вдома. Подивимося, як все складеться, чекаємо боротьби з інтригою. Готуємося серйозно: продивилися декілька відео, розібрали основні комбінації, приділили увагу зоні 1-3-1, якій віддає перевагу "Хімік" в останній час. Що стосується "Одеси", то, знаючи, які у них "снайпери", готуємося охороняти периметр. В обох випадках постараємося не дати суперникам "розбігтися", щоб втягнути їх у "тягучий" баскетбол. Це приблизний план на гру. Розуміємо відповідальність і важливість цих матчів", – заявив перед матчами головний тренер БК "Запорожжя" Валерій Плєханов.

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Варто зазначити, що "Запоріжжя" у п’ятницю, 7 грудня, зіграє проти "Хіміка". Початок матчу о 19:45. А вже у неділю, 9 грудня, прийматиме на власному майданчику "Одесу". Гра розпочнеться о 14:00.

"Прохідних матчів нема. Чемпіонат дуже захоплюючий з точки зору спортивного інтересу. Думаю, так буде до кінця. У цьому сезоні нема коли відпочивати. Розслабився – програв і опустився на дві-три сходинки", – підсумував Валерій Плєханов.