Нікчемний документ, який ні до чого не зобов'язує, – юрист про "заяву на звільнення" Богдана

Юридичну силу заяви про звільнення з відкритою датою не мають. Юридичним документом "заяву про звільнення" Андрія Богдана з Офісу Президента, яку 1 серпня оприлюднили ЗМІ, вважати не можна.

Так пояснила ситуацію із скандалом навколо заяви на звільнння Андрія Богдана правниця Віра Крат, пишуть у BBC.

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Атрибути заяви на звільнення: дата і підпис

Юристка зазначила, що у заяві про звільнення має бути дата, підпис, а також у ній слід вказати, з якого конкретно числа людина звільняється. Нічого з цього немає на фото "заяви про звільнення" Андрія Богдана. Він сам юрист і розуміє, яке насправді значення має цей документ.

Формулювання речень у заяві на звільнення

"Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання", – написано у документі. Тобто, ні реальнї підстави, ні дати звільнення там немає.

На підставі цього (оприлюдненої заяви Богдана – 24 канал) не можна законним шляхом звільнити особу. Це юридично нікчемний документ,

– наголосила юристка.

Згідно з чинним законодавством (зокрема, Кодексу законів про працю), людина, яка звільняється за власним бажанням, має підтвердити наявність цього бажання саме на момент підписання заяви. Ще ж і надто – вона має право відкликати таку заяву протягом 14 днів.

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"Наперед написані" заяви про звільнення

Крат розповіла, що в Україні не надто рідкісними є випадки, коли під час прийому на роботу людина пише заяву про звільнення без дати, а потім ця заява лежить у сейфі керівника. Утім, якщо виникне спір між працедавцем і працівником – суди можуть провести експертизу і встановити, що підпис та дата зроблені різними особами.

Такі заяви з "відкритими датами", твердить правниця, фактично є незаконними.

Однак практика написання заяв про звільнення з "відкритими датами" існує. Адже за законом роботодавець не може просто так звільнити працівника.

Працедавцю потрібно знайти підстави у законі: згоду сторін, власне бажання працівника, скорочення штату, невідповідність займаній посаді, прогули. Тому й беруть вони заяви з "відкритими датами",

– пояснила Віра Крат.

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Коротко про ситуацію навколо "відставки Богдана"

► 1 серпня джерело 24 каналу повідомило, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням.

► Заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка спростував цю інформацію і назвав "дурницею".

► Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що нічого не чув про відставку Богдана.

► Лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що ця історія схожа на жарт.

► Президент Зеленський підтвердив, що Андрій Богдан написав заяву про звільнення, але зазначив, що такі заяви написали всі члени його команди – символізуючи те, що не тримаються за посади.