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      Нікчемний документ, який ні до чого не зобов'язує, – юрист про "заяву на звільнення" Богдана

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      Андрій Богдан – керівник Офісу Президента Володимира Зеленського
      Андрій Богдан – керівник Офісу Президента Володимира Зеленського / president.gov.ua

      Юридичну силу заяви про звільнення з відкритою датою не мають. Юридичним документом "заяву про звільнення" Андрія Богдана з Офісу Президента, яку 1 серпня оприлюднили ЗМІ, вважати не можна.

      Так пояснила ситуацію із скандалом навколо заяви на звільнння Андрія Богдана правниця Віра Крат, пишуть у BBC.

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      Атрибути заяви на звільнення: дата і підпис

      Юристка зазначила, що у заяві про звільнення має бути дата, підпис, а також у ній слід вказати, з якого конкретно числа людина звільняється. Нічого з цього немає на фото "заяви про звільнення" Андрія Богдана. Він сам юрист і розуміє, яке насправді значення має цей документ.

      Формулювання речень у заяві на звільнення

      "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання", – написано у документі. Тобто, ні реальнї підстави, ні дати звільнення там немає.

      На підставі цього (оприлюдненої заяви Богдана – 24 канал) не можна законним шляхом звільнити особу. Це юридично нікчемний документ,
      – наголосила юристка.

      Згідно з чинним законодавством (зокрема, Кодексу законів про працю), людина, яка звільняється за власним бажанням, має підтвердити наявність цього бажання саме на момент підписання заяви. Ще ж і надто – вона має право відкликати таку заяву протягом 14 днів.

      Андрій Богдан написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента: чим він запам’ятався

      "Наперед написані" заяви про звільнення

      Крат розповіла, що в Україні не надто рідкісними є випадки, коли під час прийому на роботу людина пише заяву про звільнення без дати, а потім ця заява лежить у сейфі керівника. Утім, якщо виникне спір між працедавцем і працівником – суди можуть провести експертизу і встановити, що підпис та дата зроблені різними особами.

      Такі заяви з "відкритими датами", твердить правниця, фактично є незаконними.

      Однак практика написання заяв про звільнення з "відкритими датами" існує. Адже за законом роботодавець не може просто так звільнити працівника.

      Працедавцю потрібно знайти підстави у законі: згоду сторін, власне бажання працівника, скорочення штату, невідповідність займаній посаді, прогули. Тому й беруть вони заяви з "відкритими датами",
      – пояснила Віра Крат.

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      Коротко про ситуацію навколо "відставки Богдана"

      ► 1 серпня джерело 24 каналу повідомило, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. 

      ► Заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка спростував цю інформацію і назвав "дурницею".

      ► Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що нічого не чув про відставку Богдана.

      ► Лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що ця історія схожа на жарт.

      Президент Зеленський підтвердив, що Андрій Богдан написав заяву про звільнення, але зазначив, що такі заяви написали всі члени його команди – символізуючи те, що не тримаються за посади.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Офіс Президента Законодавство
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