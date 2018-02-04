Nike ненароком запустив кампанію з популяризації терористів "ЛДНР"

Світовий бренд з виробництва спортивного одягу Nike оприлюднив своє бачення логотипу лондонського марафону, який пройде у столиці Сполученого королівства у квітні 2018 року. Так, замість фірмового напису Nike на ньому можна помітити напис "LDNR".

Як сам новий логотип, так і світлини фірмового одягу з ним можна переглянути на офіційному сайті Nike.

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"Приготуйтеся показати світу, що ніхто не зрівняється з лондонцем", – підписано нове творіння від популярного бренду.

До слова, LDNR може бути скороченим написанням слова Londoner (житель Лондона), або ж розшифровуватися як LDN – скорочене написання слова "London" і R – "running" (біг).

У мережі вже з’явилися фотографії людей у одязі з новим логотипом.

The city that gives you the freedom to be yourself..

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Live • Love • London #ldnr pic.twitter.com/Ejv45kvjOA — Adam Gemili (@Adam_Gemili) January 28, 2018

В Україні ж такий логотип сприймається неоднозначно, оскільки тут абревіатурою "ЛДНР" позначаються окуповані території Донбасу, а саме фейкові "Донецька та Луганська народні республіки".