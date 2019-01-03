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      Nike випустить кросівки, які зашнуровуються автоматично

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      Компанія Nike планує випустити кросівки, які будуть зашнуровуватися автоматично
      Компанія Nike планує випустити кросівки, які будуть зашнуровуватися автоматично / news.finance.ua

      У 2019 році компанія Nike планує випустити кросівки, які будуть зашнуровуватися автоматично. Ідея створення таких кросівок навіяна фільмом "Назад у майбутнє 2" режисера Роберта Земекіса. Таке "фантастичне" взуття носив головний герой кінострічки Марті Макфлай, роль якого зіграв Майкл Джей Фокс.

      Про це повідомляє FINANCE.UA. 

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      Вартість однієї пари складе 350 доларів США. 

      Компанія Nike вже раніше зверталася до теми фільму "Назад у майбутнє". Так, у 2011 та 2016 роках кросівки у стилі "Назад у майбутнє" продавалися на благодійних аукціонах. Усі виручені кошти були спрямовані у фонд Майкла Джея Фокса, який займається вивченням хвороби Паркінсона.

      А вже у 2019-му Nike планує запустити у продаж більш доступні баскетбольні кросівки Nike Adaptive, які будуть оснащені системою автоматичної шнурівки.

      Теги: Мода Спорт
      Джерело: 24 Канал
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