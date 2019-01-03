Nike випустить кросівки, які зашнуровуються автоматично

У 2019 році компанія Nike планує випустити кросівки, які будуть зашнуровуватися автоматично. Ідея створення таких кросівок навіяна фільмом "Назад у майбутнє 2" режисера Роберта Земекіса. Таке "фантастичне" взуття носив головний герой кінострічки Марті Макфлай, роль якого зіграв Майкл Джей Фокс.

Про це повідомляє FINANCE.UA.

Читайте також: Штучний інтелект самостійно навчатиме роботів ходити

Вартість однієї пари складе 350 доларів США.

Компанія Nike вже раніше зверталася до теми фільму "Назад у майбутнє". Так, у 2011 та 2016 роках кросівки у стилі "Назад у майбутнє" продавалися на благодійних аукціонах. Усі виручені кошти були спрямовані у фонд Майкла Джея Фокса, який займається вивченням хвороби Паркінсона.

А вже у 2019-му Nike планує запустити у продаж більш доступні баскетбольні кросівки Nike Adaptive, які будуть оснащені системою автоматичної шнурівки.