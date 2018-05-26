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Нікі Мінаж неочікувано заявила про стосунки з репером Емінемом

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Нікі Мінаж неочікувано заявила про стосунки з репером Емінемом
Нікі Мінаж неочікувано заявила про стосунки з репером Емінемом / www.mirror.co.uk

Американська співачка Нікі Мінаж приголомшила новиною, що зараз перебуває у відносинах зі знаменитим репером Емінемом.

Про це зірка відверто розповіла одній із шанувальниць в Instagram. Але перед цим вона опублікувала на своїй сторінці відео, в якому виконала кілька рядків зі своєї нової пісні Big Bank.

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У дописі вона зазначила, що композиція, записана спільно з YG, 2 Chainz і Big Sean доступна слухачам, а також в дописі згадала Емінема, що викликав неабиякий інтерес в користувачів.

 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

Коли одна із шанувальниць відкрито запитала в коментарях артистки, чи пара перебуває у стосунках, Нікі Мінаж відповіла "так". Однак на такі ж запитання на сторінці Емінема репер поки що нічого не відповів.

Тому варто лише здогадуватись, чи Нікі Мінаж пожартувала, чи у них справді зав’язався роман.

Чим знамениті Емінем і Нікі Мінаж? Що Емінем, що Нікі Мінаж є відомими американськими виконавцями в стилі реп та займають одні з найвищих сходинок у світових чартах. Якщо Емінем отримав свою найбільшу популярність у 2000-х, то в Нікі цей період триває зараз. Виконавці мають безліч музичних нагород.

45-річний Емінем вже був двічі одружений з Кімберлі Енн Скотт. З 1989 по 2006 рік пара часто робила паузи в стосунках. В 1995 році у них народилась донька, Хейлі. Щодо 35-річної Нікі Мінаж, то в неї було декілька бойфрендів, однак одруженою вона ще не була.

Теги: LifeStyle Музика Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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