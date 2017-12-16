Нікі Мінаж опублікувала провокаційний знімок топлес: 18+
23:06, 16 грудня 1787 Читать новость на русском
Американська хіп-хоп виконавиця Нікі Мінаж часто епатує публіку і викладає в свої соцмережі фото провокаційного характеру.
Відверте фото Мінаж за 12 годин набрало 1,3 мільйона лайків в Instagram. На фото знаменитість позує топлес, притримуючи груди однією рукою, та в латексній білизні.
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В якості прикрас співачка вибрала довгі сріблясті сережки, намисто і браслет.
Нікі Мінаж
Джерело: 24 Канал
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