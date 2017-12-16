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Нікі Мінаж опублікувала провокаційний знімок топлес: 18+

23:06, 16 грудня 1787 Читать новость на русском
Нікі Мінаж
Нікі Мінаж / Фото з Instagram

Американська хіп-хоп виконавиця Нікі Мінаж часто епатує публіку і викладає в свої соцмережі фото провокаційного характеру.

Відверте фото Мінаж за 12 годин набрало 1,3 мільйона лайків в Instagram. На фото знаменитість позує топлес, притримуючи груди однією рукою, та в латексній білизні.

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В якості прикрас співачка вибрала довгі сріблясті сережки, намисто і браслет.

Нікі Мінаж
Нікі Мінаж

Теги: Музика LifeStyle Секс
Джерело: 24 Канал
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