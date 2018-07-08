Нікі Мінаж перетворилась у русалку в новому кліпі "Bed": гаряче відео 18+

Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж разом з юною співачкою Аріаною Гранде випустила відеокліп на новий спільний хіт під назвою "Bed". Як і обіцяв попередній тизер, 35-річна співачка вразила фанатів відвертими кадрами.

Гарячий хіт літа "Bed" не лише став топовим у світових чартах, а й здивував усіх користувачів YouTube. На нових спокусливих кадрах співачка змінила декілька локацій та образів, демонструючи пишні форми у прозорих вбраннях.

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Але один образ розбурхав мережі чи ненайбільше – перевтілення Нікі Мінаж в русалку-спокусницю, яка повністю оголеною з риб’ячим хвостом ніжиться під світанковими променями сонця. Декілька фотографій зі зйомок відеокліпу зірка оприлюднила у своєму Instagram.

Знімок з прикритими грудьми на узбережжі моря набрав більше 2 мільйонів вподобань та тисячі захоплених відгуків.

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 5 Лип 2018 р. о 5:18 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 5 Лип 2018 р. о 11:45 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 5 Лип 2018 р. о 11:02 PDT

Варто додати, що це вже не перша співпраця Гранде і Мінаж. Вони також разом працювали над синглом "Jessie J Bang Bang". А зовсім недавно вийшов кліп Аріани на пісню "The Light Is Coming", де знялася і Мінаж.