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Нікі Мінаж перетворилась у русалку в новому кліпі "Bed": гаряче відео 18+

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Нікі Мінаж в образі русалки у кліпі "Bed"
Нікі Мінаж в образі русалки у кліпі "Bed" / Instagram / @nickiminaj

Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж разом з юною співачкою Аріаною Гранде випустила відеокліп на новий спільний хіт під назвою "Bed". Як і обіцяв попередній тизер, 35-річна співачка вразила фанатів відвертими кадрами.

Гарячий хіт літа "Bed" не лише став топовим у світових чартах, а й здивував усіх користувачів YouTube. На нових спокусливих кадрах співачка змінила декілька локацій та образів, демонструючи пишні форми у прозорих вбраннях.

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Але один образ розбурхав мережі чи ненайбільше – перевтілення Нікі Мінаж в русалку-спокусницю, яка повністю оголеною з риб’ячим хвостом ніжиться під світанковими променями сонця. Декілька фотографій зі зйомок відеокліпу зірка оприлюднила у своєму Instagram.

Знімок з прикритими грудьми на узбережжі моря набрав більше 2 мільйонів вподобань та тисячі захоплених відгуків.

 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

Варто додати, що це вже не перша співпраця Гранде і Мінаж. Вони також разом працювали над синглом "Jessie J Bang Bang". А зовсім недавно вийшов кліп Аріани на пісню "The Light Is Coming", де знялася і Мінаж.

Nicki Minaj – "Bed" (feat. Ariana Grande): дивитись відео онлайн

 

Теги: LifeStyle Музика Еротика
Джерело: 24 Канал
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