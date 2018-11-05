Нікі Мінаж підкреслила пишні груди пікантним вбранням: фото та відео

Вчора, 4 листопада, в іспанському місті Більбао відбулась церемонія нагородження преміями MTV Europe Music Awards-2018. Світську подію не оминула увагою хіп-хоп співачка Нікі Мінаж, яка засвітила досить пікантне вбрання.

На червону доріжку престижної премії артистка вийшла у сріблястій сукні від Versace. Вбрання Нікі Мінаж складалось з ефектного боді, яке мало звабливе декольте, та прозорої пишної спідниці. Сексапільний образ вона доповнила золотистою карнавальною маскою.

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Донателло Версаче, ти королева моди! Я в захваті від цього вбрання,

– зазначила Нікі Мінаж.

Варто зазначити, що Нікі Мінаж отримала дві премії MTV Europe Music Awards-2018. Зірка перемогла в номінаціях "Найкращий хіп-хоп виконавець" та "Найкращий імідж".

Як Нікі Мінаж отримала нагороду MTV Europe Music Awards-2018: дивіться відео

Окрім цього, за традицією, під час шоу найкращі артисти представляють новинки своєї творчості. Так, на сцену вийшла і Нікі Мінаж, яка разом із гуртом Little Mix заспівала пісню "Good form". Артистка вийшла до глядачів у сексуальному рожевому боді, рукавицях та шкарпетках. Сценічний образ вона доповнила білим взуттям на великих підборах.