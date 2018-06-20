Нікі Мінаж станцювала сексуальний тверк в басейні: дуже гарячі кадри

Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж давно славиться своїми пластичними формами і танцювальними вміннями. Але цього разу вона виконала свій "номер" не на сцені, а в басейні.

Відповідні кадри зірка розмістила у своєму Instagram. Для образу 35-річна артистка одягнула білий прозорий комбінезон. Окрім гарячого тверку, Нікі показала декілька спокусливих кадрів з пишним декольте і сідницями.

Читайте також: Епатажна Нікі Мінаж знялась у яскравих образах для глянцю: фото

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 19 Чер 2018 р. о 6:53 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 19 Чер 2018 р. о 12:00 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 19 Чер 2018 р. о 11:53 PDT

Такі кадри жінка розмістила у зв’язку з промо-кампанією її нового хіта та відеокліпу "BED" з молодою співачкою Аріаною Гранде. За словами Мінаж, прем’єра відеокліпу відбудеться цього тижня, а поки вона з іншою артисткою може потішити шанувальників коротким тизером.

Читайте також: Знай собі ціну, – Нікі Мінаж звернулась до жінок з феміністичними порадами

Там виконавиці також відпочивають та співають у басейні, а Мінаж не соромиться відверто позувати перед камерою.

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 17 Чер 2018 р. о 11:29 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 19 Чер 2018 р. о 11:54 PDT