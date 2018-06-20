Нікі Мінаж станцювала сексуальний тверк в басейні: дуже гарячі кадри
Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж давно славиться своїми пластичними формами і танцювальними вміннями. Але цього разу вона виконала свій "номер" не на сцені, а в басейні.
Відповідні кадри зірка розмістила у своєму Instagram. Для образу 35-річна артистка одягнула білий прозорий комбінезон. Окрім гарячого тверку, Нікі показала декілька спокусливих кадрів з пишним декольте і сідницями.
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Такі кадри жінка розмістила у зв’язку з промо-кампанією її нового хіта та відеокліпу "BED" з молодою співачкою Аріаною Гранде. За словами Мінаж, прем’єра відеокліпу відбудеться цього тижня, а поки вона з іншою артисткою може потішити шанувальників коротким тизером.
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Там виконавиці також відпочивають та співають у басейні, а Мінаж не соромиться відверто позувати перед камерою.