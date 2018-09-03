Нікі Мінаж випадково оголила груди під час виступу: фото, відео

З американською співачкою Нікі Мінаж стався пікантний конфуз під час виступу на фестивалі Made in America у Філадельфії.

35-річна реперка випадково оголила свої пишні груди, коли сповз її крихітний оксамитовий костюм.

Читайте також: Епатажна Нікі Мінаж зблизька показала пишні груди: 18+

Нікі Мінаж оголила груди

Нікі не розгубилася і швидко поправила одяг, продовжуючи співати та ритмічно танцювати.

Допис, поширений Rap Mais (@rapmais) 2 Вер 2018 р. о 9:30 PDT

Допис, поширений SWERVO SEASON (@bengotfame) 2 Вер 2018 р. о 9:25 PDT

Хто така Нікі Мінаж? Відома американська виконавиця, яка співає у стилі хіп-хоп. Її правжнє ім'я Оніка Таня Мараж. Мінаж стала першою співачкою, яку включили до списку MTV Annual Hottest MC List.