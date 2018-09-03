Нікі Мінаж випадково оголила груди під час виступу: фото, відео
З американською співачкою Нікі Мінаж стався пікантний конфуз під час виступу на фестивалі Made in America у Філадельфії.
35-річна реперка випадково оголила свої пишні груди, коли сповз її крихітний оксамитовий костюм.
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Нікі Мінаж оголила груди
Нікі не розгубилася і швидко поправила одяг, продовжуючи співати та ритмічно танцювати.
Хто така Нікі Мінаж? Відома американська виконавиця, яка співає у стилі хіп-хоп. Її правжнє ім'я Оніка Таня Мараж. Мінаж стала першою співачкою, яку включили до списку MTV Annual Hottest MC List.
Джерело: 24 Канал
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