Нікі Мінаж засвітила білизну в сексуальному образі: гарячі фото

Популярна співачка Нікі Мінаж продовжує епатувати на світських заходах. Артистка вбрала аж занадто звабливе вбрання на відкриття Тижня моди в Нью-Йорку, чим привернула до себе неабияку увагу журналістів.

У гардеробі сексапільної реперки Нікі Мінаж є чимало звабливих суконь, які вона не соромиться одягати під час публічних виходів. 35-річна артистка зізнавалась, що в захваті від своєї фігури та пишних форм, тому, ймовірно, через це вона має стільки пікантного одягу.

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Одну з таких суконь Нікі Мінаж засвітила на вечірці з нагоди відкриття Нью-Йоркського тижня моди 2018. Перед журналістами співачка постала в атласному платті, яке радше нагадувало міні-халат із поясом. До вбрання зірка підібрала чорну білизну, яку могли побачити всі гості вечірки.

У такому сексапільному образі зірка засвітила пишні груди та ноги. Пікантний look Нікі Мінаж доповнила чорними лаковими чоботами, які зробили вбрання артистки ще більш гарячим. Багато прикрас, рожеве волосся та макіяж з акцентом на очі завершили образ співачки.

В такому відвертому вбранні Нікі Мінаж не тільки позувала перед фотографами, але й станцювала запальний тверк.

До слова, Тиждень моди в Нью-Йорку стартував 5 вересня. До 12 вересня відомі дизайнери покажуть свої новинки на заході, а подіумом покрокують знамениті моделі. Очікується, що свої колекції представлять Proenza Schouler і Eckhaus Latta, Kozaburo і Telfar, Longchamp і The Row.